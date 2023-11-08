شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح كروم يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف الأندرويد الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أن تطبيق Chrome الشهير سيتوقف عن العمل بشكل صحيح على بعض الهواتف قريبًا جدًا، وهو ما يعني أنه ينبغي على مالكي أجهزة Android التحقق من هواتفهم بعد أن يقوم عملاق التكنولوجيا بإسقاط الدعم على الأجهزة القديمة.

وعلى الرغم من أن التطبيق لن يتوقف عن العمل بشكل كامل، إلا أن نقص الدعم يعني أنه لن تكون هناك إصلاحات للمشكلات أو الأخطاء الأمنية، أو طرح لمميزات جديدة، كذلك فإن المتسللين سيكونون قادرين على استغلال أي مشاكل تشكل في النهاية خطراً على حساباتك - وخاصة الخدمات المصرفية.

وبحسب موقع thesun الأمريكى، فلن يتلقى Chrome التحديثات بعد الآن على الأجهزة التي تعمل بنظام Android Nougat، وقد تم طرح هذا الإصدار من أندرويد في عام 2016 ولحسن الحظ قام معظم الأشخاص بالترقية منذ ذلك الحين.

ولكن يُعتقد أن حوالي 2% من الأجهزة لا تزال تستخدم نظام Android Nougat، وبالنظر إلى أن نظام Android لديه أكثر من 2 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، فإن 2 في المائة لا يزال رقمًا كبيرًا، ويجب على المستخدمين المتأثرين معرفة ما إذا كان بإمكانهم الترقية إلى الإصدار التالي من Android لمواصلة استخدام Chrome بأمان.

وإذا كان هاتفهم قديمًا جدًا بحيث لا يمكن تحديث البرنامج، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في شراء هاتف ذكي جديد تمامًا، ويُشاع أن التغييرات ستحدث الشهر المقبل عندما يتم إطلاق الإصدار 120 من Chrome.

وقالت جوجل: "لن يدعم Chrome على Android Android Nougat بعد الآن"، "الإصدار الأخير من Chrome الذي يدعم Android Nougat هو Chrome 119، ويتضمن رسالة للمستخدمين المتأثرين لإعلامهم بترقية نظام التشغيل الخاص بهم.

كيفية التحقق من إصدار Android الذي يستخدمه هاتفي - للتحقق من إصدار Android الذي يستخدمه هاتفك الذكي، ما عليك سوى فتح الإعدادات.

-قم بالتمرير إلى الأسفل وانقر فوق حول الهاتف، متبوعًا بإصدار Android.

- هنا سترى اسم / رقم الإصدار.