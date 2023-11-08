شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يقدم أول تحديث لـ Google Pixel 8 مزايا جديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في إصدار تحديث برنامج جديد لهواتف Pixel الخاصة بها والذي يصادف أيضًا أن يكون الأول لأحدث طرازات Google Pixel 8 و Pixel 8 Pro، ولا تشير ملاحظات التحديث إلى وصول أي ميزات جديدة، وما قدمه هو إصلاح المشكلات الحاسمة التي اشتكى منها المستخدمون في المنتديات عبر الإنترنت لعدة أشهر وتطبيقها على سلسلة Pixel 8 بالإضافة إلى سابقاتها، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

ويوجد في الجزء العلوي من القائمة حل للمشاكل المتعلقة بالعرض والرسومات، بما في ذلك مشكلة "الوميض الأخضر عند إيقاف تشغيل الشاشة في ظروف معينة، ويشير منشور جوجل إلى سيناريو محدد تظهر فيه مشكلة الشاشة الخضراء، لكن المستخدمين يقومون بالإبلاغ عنها منذ فترة.

علاوة على ذلك، فإن اللون الاخضر يظهر بصور مختلفة للمستخدمين، وشارك أحد المستخدمين صورة Pixel 8 Pro على Reddit مع خط أخضر عمودي يمتد عبر الشاشة، كما يشير آخرون إلى وميض الشاشة العشوائي أو الصبغة الدائمة على اللوحات، جزئيًا أو ملء الشاشة، ويعود تاريخ التقارير إلى عامين على الأقل ويبدو أنها تؤثر على الهواتف القديمة مثل سلسلة Pixel 6.

وتقول Google إنها أصلحت أيضًا المشكلات المتعلقة بـ NFC مرة أخرى، يعرض موقع Reddit مجموعة جيدة من الشكاوى التي توثق فشلًا عشوائيًا في NFC يتعلق بالدفع بدون تلامس ، ويبدو أن سلسلة Pixel 7 هي بؤرة مشاكل NFC هنا، لكن الشكاوى تمتد إلى بعض الطرز وتغطي الإصدارات القديمة مثل جيل Pixel 5 وPixel 4 أيضًا ، وتشير الشكوى الأخيرة إلى فشل نظام NFC الخاص بهاتف Pixel 7 Pro بعد التحديث إلى Android 14 .

كما تقول Google إنها أصلحت أيضًا مشكلة تسببت أحيانًا في محاذاة خلفية الشاشة بشكل غير صحيح ، ويبدو أنه تم اكتشاف هذه المشكلة لأول مرة أثناء مرحلة الاختبار التجريبي لنظام Android وتمت معالجتها، ولكن يبدو أنها استمرت في إصدارات البرامج المستقرة.

ومن المثير للاهتمام أن ملاحظات الإصدار لا تذكر أي شيء حول إصلاح مشكلة الوصول إلى التخزين الأخيرة التي أثرت على مالكي Pixel 8 بعد تثبيت تحديث Android 14 الأخير، وقالت جوجل إنها تبحث في المشكلة وأصدرت أيضًا إصلاحًا احترازيًا عبر قناة Google Play، ولكن بالنسبة للمستخدمين الذين علقت أجهزتهم في دورة التمهيد أو إعادة ضبط المصنع، لا يبدو أن هناك أي ملاذ متاح في الوقت الحالي .