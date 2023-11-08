شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن GPT-4 Turbo الجديد من OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة OpenAI عن المزيد من التحسينات على نماذجها اللغوية الكبيرة، GPT-4 وGPT-3.5، بما في ذلك قواعد المعرفة المحدثة ونافذة السياق الأطول بكثير، وتقول الشركة إنها ستتبع أيضًا خطى جوجل ومايكروسوفت وتبدأ في حماية العملاء من دعاوى حقوق الطبع والنشر، وفقا لتقرير ذا فيرج .

كما كشفت OpenAI عن إصدار GPT-4 Turbo الأكثر تطوراً من الجيل السابق GPT-4، والذي يقدم إمكانيات أقوى بتكلفة أقل، حيث تم تدريب GPT-4 Turbo، المتوفر حاليًا عبر نسخة المعاينة بمعلومات يعود تاريخها إلى أبريل 2023، مقارنة بـ GPT-4 الذي تم إصداره في مارس فقط من البيانات المؤرخة حتى سبتمبر 2021، وتخطط OpenAI لإصدار نموذج Turbo جاهز للإنتاج في الأسابيع القليلة المقبلة لكنها لم تحدد تاريخًا محددًا.

ويقول OpenAI إن تشغيل GPT-4 Turbo أرخص للمطورين، وسيكلف الإدخال 0.01 دولارًا أمريكيًا فقط لكل 1000 رمز مميز من الوحدة الأساسية للنص أو التعليمات البرمجية مقارنة بـ 0.03 دولارًا أمريكيًا في GPT-4، بشكل عام تقول OpenAI إن الإصدار الجديد من GPT-4 أرخص بثلاث مرات من الإصدارات السابقة.

سيظل هذا الإصدار الأحدث من GPT-4 يقبل مطالبات الصور، وطلبات تحويل النص إلى كلام، ويدمج DALL-E 3، وهي ميزة تم الإعلان عنها لأول مرة في أكتوبر .

وتقول الشركة، إن التحسينات التي تم إدخالها على GPT-4 Turbo تعني أنه يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من النموذج أداء مهام أكثر تعقيدًا في موجه واحدة، ويمكن للأشخاص أيضًا إخبار GPT-4 Turbo باستخدام لغة الترميز التي يختارونها على وجه التحديد للحصول على النتائج، مثل التعليمات البرمجية بتنسيق XML أو JSON.

وستشهد الشركات التي تستخدم نموذج GPT-3.5 Turbo أيضًا تحسينات في نوافذ السياق والوظائف والتسعير، وسيكون لها نافذة سياق بحجم 16 كيلو بايت افتراضيًا ونفس تحديثات الوظيفة مثل GPT-4 Turbo.

وأصدرت OpenAI GPT-3.5 Turbo في مارس ووصفته بأنه أفضل نموذج للاستخدام خارج الدردشة ، وفي أغسطس أصدرت الشركة نسخة يمكن ضبطها بدقة