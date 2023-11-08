شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: لن نقوم بتصنيع جهاز iMac جديد مقاس 27 بوصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل ليس لديها خطط لصنع جهاز iMac مقاس 27 بوصة يعمل بشريحة Apple Silicon، وفقاً لموقع macrumors.

وهذا يعني أن المشترين المحتملين يمكنهم التوقف عن التمسك بالأمل في الحصول على خليفة مباشر لعامل الشكل iMac مقاس 27 بوصة الذي كان موجودًا في عصر Intel.

في الآونة الأخيرة، قال مارك جورمان من بلومبرج إن شركة آبل كانت تخطط لإطلاق جهاز iMac بشاشة مقاس 32 بوصة لأول مرة في عام 2025، لذلك ربما لا تزال شركة آبل تعمل على جهاز كمبيوتر مكتبي كبير بشريحة Apple Silicon، لكن الأمر بعيد المنال، من الممكن أيضًا إلغاء هذه الخطط وعدم تحقيقها أبدًا.

وصف جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لشركة Apple، شاشة M3 iMac الجديدة مقاس 24 بوصة بأنها "الحجم والدقة المثاليان لاستبدال الطرازين المستندين إلى Intel بدقة 4K و5K"، نقلًا عن نص الحدث.

في حين أنه من الصحيح أن حجم 24 بوصة يقع بين الخيارات القديمة 21.5 بوصة و27 بوصة، إلا أنه لا يسد الفجوة الموجودة في الطراز القديم متعدد الإمكانات مقاس 27 بوصة، بالنسبة للمبتدئين، تبلغ دقة الشاشة مقاس 24 بوصة 4.5 K فقط مقارنة بأجهزة iMac مقاس 27 بوصة مقاس 5K الكاملة في الماضي، وهذا يعني أن شاشة Apple Studio Display مقاس 27 بوصة تنتج مساحة شاشة أكبر من iMac، عندما تقترن بشيء مثل Mac mini أو Mac Studio.

لا يوفر iMac أيضًا أداءً متطورًا، فهو متاح فقط مع شريحة M3 الأساسية، ويتميز جهاز Intel iMac Pro القديم بوحدات المعالجة المركزية Xeon ذات 28 نواة، مما يجعلها جذابة لأحمال العمل الحسابية المكثفة.

توجد شرائح Apple Silicon M2 Max وM2 Urtla وM3 Max المكافئة فقط في طرازات MacBook Pro المتطورة وMac Studio وMac Pro.

ولهذا السبب كانت شائعة iMac مقاس 32 بوصة منطقية جدًا، لأنها ستمنح العملاء المحترفين شاشة أكبر حجمًا، ومزيدًا من القوة، في عامل شكل الكل في واحد. إن القفزة من 21.5 إلى 24 بوصة ستعكس أيضًا حركة مماثلة من 27 إلى 32 بوصة على الطرف العلوي.

ولكن نظرًا لأن بيان شركة Apple يبدد فقط حجم 27 بوصة لـ Apple Silicon، فسوف نترك جميعًا نتساءل عن مصير جهاز iMac مقاس 32 بوصة المُشاع عنه لبعض الوقت.