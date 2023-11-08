تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز العرض Projector Youth Edition 2S مع دعم صوتي بعيد المدى بتقنية الذكاء الاصطناعي مقابل 2399 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي جهاز العرض Xiaomi Projector Youth Edition 2، ويأتي جهاز العرض المحمول بدقة 1080 بكسل وهو متوافق مع مقاطع الفيديو ذات دقة 4K.

يدعم الجهاز فك تشفير HDR 10+، وتحسين جودة الصورة بالذكاء الاصطناعي، والتصحيح التلقائي متعدد الاتجاهات، وتعويض حركة MEMC، وتأثيرات صوت Dolby، وحماية العين من الضوء الأزرق المنخفض.

وفي الوقت نفسه، يتم استخدام خوارزمية Al لتحسين جودة الصورة تلقائيًا، وتحسين تشبع اللون والحدة والتحبب بذكاء من خلال التعلم الهائل، واستعادة المزيد من تفاصيل الصورة بعمق.



ومن حيث الأداء، تم تجهيز جهاز العرض بشريحة Amlogic T982 مقترنة بذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت وتخزين 16 جيجابايت. كما أنه يستخدم تقنية المعالجة الضوئية الرقمية DLP وله نسبة نفاذية تبلغ 1.2:1. علاوةً على ذلك، فهو مجهز بمكبرات صوت مزدوجة عالية الدقة كاملة التردد.

يدعم الجهاز أيضًا 500 لومن ANSI. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل على نظام MIUI TV الذي يوفر نفس مصادر المحتوى مثل تلفاز شاومي.

يمكن للمستخدمين أيضًا دفع المحتوى المخصص بناءً على الاهتمامات والهوايات وعادات المشاهدة. وهو متصل أيضًا بنظام MIJIA البيئي، ويحتوي على Xiaoai المدمج، ويدعم صوت الذكاء الاصطناعي بعيد المدى، ويدعم الاتصال البيني للمنزل الذكي كذلك.

يأتي الجهاز مزود بواجهة HDMI 2.1 وواجهة USB 3.0 ومقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن DC. وهو يدعم وضع Wi-Fi ثنائي النطاق 2.4 جيجا هرتز/5 جيجا هرتز. كما أنه يدعم تقنية Bluetooth 5.0 وعرض الشاشة اللاسلكية.

يبلغ سعر جهاز Xiaomi Projector Youth Edition 2S حوالي 2399 يوانًا (330 دولارًا). وهو متوفر حاليًا في الصين عبر Jingdong.

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