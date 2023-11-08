شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لمركبة فضائية تجارية للشحن بحلول عام 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع وكالة الفضاء الأوروبية إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع استكشاف الفضاء وتعزيز القدرة على إعادة البضائع التجارية في غضون خمس سنوات، وفقاً لموقع space.

سيكون الهدف هو تطوير مركبة تجارية يمكنها، بحلول عام 2028، توصيل الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية وكذلك إعادة البضائع إلى الأرض.

اتفق الوزراء الحكوميون الذين يمثلون الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية في قمة الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في إشبيلية بإسبانيا يوم الاثنين، على إطلاق مسابقة للشركات المبتكرة التي مقرها في أوروبا لتطوير خدمة عودة البضائع الفضائية.

ستعود المركبة بعد ذلك إلى الأرض بمستوى معين من الحمولة، وستعمل وكالة الفضاء الأوروبية كعميل رئيسي، وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية إن الوكالة لن تحدد الكتل التي سيتم إطلاقها أو إعادتها من محطة الفضاء الدولية، ولن تحدد منصة الإطلاق التي سيتم استخدامها.

ستستخدم وكالة الفضاء الأوروبية الأموال الحالية الممنوحة بالفعل في المؤتمر الوزاري لوكالة الفضاء الأوروبية لعام 2022، وهو مؤتمر يعقد مرة كل ثلاث سنوات ويتم من خلاله تحديد مستويات التمويل.

سيتم تقسيم مبلغ أولي قدره 75 مليون يورو (حوالي 80.4 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية) بين اثنين أو ثلاثة فائزين في المسابقة المفتوحة للمضي قدمًا، وستهدف وكالة الفضاء الأوروبية بعد ذلك إلى تأمين التمويل المستقبلي من الدول الأعضاء فيها للمبادرة في عام 2025.

يمكن أن تتطور مركبة الخدمة التي تم تطويرها للمسابقة إلى مركبة طاقم وتخدم في النهاية وجهات أخرى، إذا كانت الدول الأعضاء مهتمة بمتابعة القدرات، وفقًا لبيان وكالة الفضاء الأوروبية ذي الصلة.

قدمت وكالة ناسا بشكل خاص برامج الشحن التجارية منذ أكثر من عقد من الزمن، والتي شهدت إرسال شركتين خاصتين بضائع إلى محطة الفضاء الدولية، وساعدت في صعود SpaceX، وبدأت الصين مؤخرًا أيضًا مسابقة لتطوير حلول شحن منخفضة التكلفة لخدمة محطة تيانجونج الفضائية.