شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوميديا الجنس اللطيف فى الفضاء.. رائدتان ينسيان حقيبة خارج المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتكب الجميع أخطاء في العمل، ولكن لحسن الحظ بالنسبة لمعظمنا، لا يتم نشر هذه الأخطاء على نطاق واسع، ولسوء الحظ بالنسبة لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، فإن الأمر ليس كذلك، وبالتالي فإن قضية حقيبة الأدوات المفقودة تتصدر الآن عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم.

وفقاً لصحيفة "مترو"، أمضت جاسمين مقبلي ولورال أوهارا رواد فضاء، ست ساعات و42 دقيقة خارج محطة الفضاء الدولية للعمل على الصيانة، بما في ذلك إصلاح مجموعة الطاقة الشمسية، في الفضاء، ومع ذلك، أثناء الاستعداد للعمل على صندوق إلكترونيات الاتصالات، رصد مراقبو الطيران حقيبة أدوات تدور في الفضاء.

وسرعان ما أجرت وكالة ناسا تقييمًا لمعرفة ما إذا كانت المجموعة ستصطدم بالمحطة الفضائية، ومع ذلك، فقد تم اعتبارها منخفضة المخاطر وتركت لتنجرف بعيدًا في الفضاء، ولم تكشف وكالة ناسا عن المسؤول عن حقيبة الأدوات.

قد يتساءل مراقبو الفضاء المتحمسون عن كيفية تمكن الحقيبة من الابتعاد عن الطاقم ومحطة الفضاء الدولية عندما كان الجميع يسافرون بنفس الزخم، ولكن على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الفضاء ليس فراغًا تمامًا.

هناك قدر ضئيل من السحب الجوي، مما يعني أنه عندما تنفصل العناصر عن محطة الفضاء الدولية المسرعة - التي تتحرك بسرعة 7.7 كيلومتر في الثانية - فإنها يمكن أن تنجرف بعيدًا عن متناول اليد، بالإضافة إلى ذلك، فإن وحدات EMU (وحدات التنقل خارج المركبة) الخاصة لرواد الفضاء لا تساعد على القيام بحركات سريعة ورشيقة لالتقاط أي شيء يضل.

أثناء السير في الفضاء، خطط رواد الفضاء لإزالة وتخزين صندوق إلكترونيات الاتصالات يسمى مجموعة الترددات الراديوية، ولكن لم يكن هناك ما يكفي من الوقت لإكمال العمل.

قام الثنائي برفع بعض العزل متعدد الطبقات لإجراء تقييم أفضل لكيفية التعامل مع المهمة قبل استبدال العزل وتأجيل المهمة إلى السير في الفضاء في المستقبل.

وقال مارك جارسيا المتحدث باسم ناسا: "خلال النشاط، فُقدت حقيبة أدوات واحدة عن غير قصد، ورصدت وحدات التحكم في الطيران حقيبة الأدوات باستخدام كاميرات المحطة الخارجية.

تمكنت السيدة مقبلي والسيدة أوهارا من إكمال أحد الهدفين الرئيسيين للسير في الفضاء، وهو استبدال إحدى مجموعات المحامل الـ 12 الموجودة على المفصل الدوار الشمسي ألفا للميناء، والذي يسمح للمصفوفات بتتبع الشمس وتوليد الكهرباء لتشغيل المحطة.

أخبر مركز التحكم في المهمة طاقم المحطة أن المجموعة الشمسية تعمل بشكل جيد بعد استبدال المحمل.

قام رواد الفضاء أيضًا بإزالة أداة تثبيت شريط المناولة للتحضير للتركيب المستقبلي لمجموعة الطاقة الشمسية المتدحرجة وقاموا بتكوين كابل كان يتداخل سابقًا مع كاميرا خارجية بشكل صحيح.