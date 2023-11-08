تكنولوجيا: تطبيق انستغرام يبدأ في اختبار إمكانية إلغاء اشعارات القراءة في الرسائل المباشرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت منصة انستغرام أنها تجري تعديلًا صغيرًا يمكن أن يفيد الكثير من المستخدمين ويدعم الخصوصية، إذ انها تعمل على ميزة إلغاء اشعارات القراءة للرسائل.

فقد شارك مارك زوكربيرج وآدم موسيري في قنوات البث الخاصة بهم على انستغرام اليوم أن الاختبار قد بدأ على ميزة تتيح للأشخاص إيقاف تشغيل إيصالات القراءة في الرسائل المباشرة. وتعتبر هذه إضافة مهمة للمهتمين بالخصوصية والأمان.

وبمجرد توفر هذه الميزة، يمكن تشغيل الميزة من إعدادات الخصوصية في انستغرام، على الرغم من أن قوائم التطبيق لا تتطابق مع ما هو موجود في لقطة الشاشة التي شاركها Mosseri، مما يشير إلى أن إعادة هيكلة القائمة قد تكون جارية أيضًا.

تأتي هذه الميزة أيضًا في أعقاب نشر شائعات لميزة خصوصية أخرى تعمل على إبقاء منشوراتك مخفية عن الجميع باستثناء أولئك الذين يشكلون جزءًا من دائرة أصدقائك المقربين.

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