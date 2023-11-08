شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبادرة جديدة عبر صناعة التكنولوجيا لمشاركة التحذيرات حول المعتدين عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف التكنولوجيا (Tech Coalition) عن مبادرة Lantern، وهي مبادرة جديدة عبر صناعة التكنولوجيا لمشاركة التحذيرات حول المعتدين عبر الإنترنت.

وذكرت منصة ميتا -في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الأربعاء، أنها تتعاون مع المبادرة لأن حماية الأطفال على الإنترنت إحدى أهم التحديات التي تواجه صناعة التكنولوجيا اليوم، لكن المعتدي لا يُقصِر أنشطته على منصة واحدة فقط، لذلك تحتاج صناعة التكنولوجيا إلى التعاون معاً لحماية الأطفال ووقف المعتدين.

وقالت ميتا إنها عملت مع شركائها في تحالف التكنولوجيا Tech Coalition لإنشاء Lantern وهو برنامج عالمي جديد يتم إطلاقه اليوم، والذي يمكّن شركات التكنولوجيا الأعضاء في التحالف من مشاركة التحذيرات مع بعضها البعض حول الحسابات والسلوكيات التي تنتهك سياسات سلامة الأطفال الخاصة بها.

وتسمح المبادرة لشركات التكنولوجيا الأعضاء -مثل ميتا- بمشاركة مجموعة متنوعة من التحذيرات بأمان حول الحسابات والسلوكيات التي تنتهك سياسات سلامة الأطفال الخاصة بها.

كما يمكن لشركات التكنولوجيا الأعضاء في التحالف بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لإجراء تحقيقات على منصاتها الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال أنتيجون ديفيس، الرئيس العالمي للسلامة، ميتا: "لا يُقصِر المعتدون محاولاتهم لإيذاء الأطفال على المنصات الفردية، وتحتاج صناعة التكنولوجيا إلى التعاون لوقف المعتدين وحماية الأطفال على العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمونها، أمضينا أكثر من عقد من الزمن في الكفاح من أجل الحفاظ على أمان الصغار عبر الإنترنت، ويسعدنا أن نتشارك مع Tech Coalition وأقراننا في برنامج Lantern في هذا العمل الهام".

وأزالت منصات الروابط الإلكترونية (URL) التي أزالتها مسبقاً لانتهاكها سياسات سلامة الأطفال مع Lantern. استخدم فريق سلامة الأطفال المتخصص في ميتا هذه المعلومات لإجراء تحقيق أوسع في السلوكيات المخالفة المحتملة لهذه الروابط على منصاتنا.

أزال الفريق أكثر من 10,000 حساب شخصي وصفحة على فيسبوك وإنستجرام في سياق التحقيق. وفقاً لالتزاماتنا القانونية، قمنا بالإبلاغ عن الحسابات الشخصية، والصفحات، والحسابات المخالفة إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.