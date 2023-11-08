شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة الفضاء سونيتا ويليامز: الأرض مركبة الفضاء الوحيدة لدينا فلنحافظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رائدة الفضاء الأمريكية سونيتا ويليامز أن رحلتها إلى الفضاء خلقت لديها يقيناً بأن كوكب الأرض هو مركبة الفضاء الوحيدة التي لدى البشر، وعليهم أن يحافظوا عليها من كافة الأخطار.

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري طلابي مع رائدة الفضاء الأمريكية سونيتا ويليامز، خلال فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث أشادت بـ "برنامج الفضاء الإماراتي" الذي مكّنها من العمل مع رائدي الفضاء الإماراتيين اللذين أنهيا مهمتهما الفضائية.

وقدمت سونيتا ويليامز، التي شاركت في بناء محطة الفضاء الدولية (ISS) وزارتها مرتين عام 2006 وعام 2012، عرضاً مرئياً، حول تجربتها في الفضاء والتدريب الذي خضعت له، وأخبرتهم عن الأنشطة التي تقوم بها في الفضاء، مثل الجري والطهي والتصوير، مشيرة إلى المشروع الذي تعمل عليه لإرسال مركبة فضائية إلى القمر وإنشاء محطة فضائية هناك، والذي سيبدأ خلال العام المقبل.

ولفتت إلى بعض المواقف المخيفة التي عاشتها في الفضاء، وأنها شعرت بالخوف عندما انطلقت نحو الفضاء، وعندما رأت شروق الشمس بشكل مفاجئ في أول مشي لها في الفضاء خارج المحطة، وأيضاً عندما سمعت أصواتاً غريبة من المضخة في محطة الفضاء الدولية أثناء الظلام، مؤكدة أنها تغلبت على خوفها بفهم الأشياء والتحكم في ردود أفعالها.

وشاركت ويليامز تجاربها العلمية والمهنية مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، قائلة "عملنا معاً على إعداد دراسات تحضيرية حول كيفية نقل البضائع إلى القمر، واستكشفنا عوالم تحت الماء في كاليفورنيا لمحاكاة بيئة القمر، وكانت لي لحظات رائعة مع الفريق الإماراتي من رواد الفضاء".

وأوضحت أنها تجمع بين العلم والإيمان في رؤيتها للحياة، وأنها عندما نظرت إلى كوكب الأرض من نافذة المركبة الفضائية، شعرت بأن الله يريها جمال خلقه وعظمة قدرته، ونصحت الجمهور قائلة "الأرض هي سفينتنا الفضائية الوحيدة، وعلينا أن نحافظ عليها ونحترم بعضنا عليها، فهي نعمة من الله علينا".