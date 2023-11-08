شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصدر تحديثا مجانيا بالغ الأهمية لنظام تشغيل أندرويد يعالج 17 عيبا أمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل تحديثًا لنظام التشغيل Android يعمل على تصحيح خطأ فادح في التخزين أدى إلى فقدان العملاء إمكانية الوصول إلى الملفات الثمينة و17 عيبًا أمنيًا.

ولكن في نهاية الشهر، أبلغ عدد من مستخدمي Google Pixel عن وجود "خلل" جعلهم غير قادرين على استعادة بعض ذكرياتهم المخزنة ، مثل الصور ومقاطع الفيديو القديمة، وفقا لتقرير thesun.

تم بعد ذلك إطلاق مستخدمي Pixel في حلقة لا نهاية لها من إعادة التشغيل في محاولة لإصلاحها أو تسوية إعادة ضبط المصنع لأجهزتهم.

وقال متحدث باسم جوجل لموقع 9to5Google في ذلك الوقت: "اعتمادًا على الجهاز، يمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى عدم قدرة المستخدم الأساسي على الوصول إلى تخزين الوسائط.

"بدلاً من ذلك، يمكن أن تؤدي المشكلة إلى إعادة تشغيل الجهاز من خلال رسالة "إعادة ضبط بيانات المصنع".

إذا تم قبول هذه الرسالة، فقد يتم فقدان البيانات التي لم يتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها، وإذا تم رفضها، فسيتم إعادة تشغيل الجهاز بشكل متكرر مع ظهور رسالة" Pixel is starting "."

وفي بعض الحالات، لا يتم فتح تطبيق الكاميرا أيضًا ولا يتمكن المستخدمون من تنزيل أي شيء لأن أجهزتهم تشير إلى أن مساحة التخزين ممتلئة.

وكان مالكو Android الذين يستخدمون هواتف Pixel 6 أو Pixel 6 Pro أو Pixel 7 أو Pixel 7a هم الأكثر تضرراً.

في منشور مدونة نُشر الليلة الماضية، أوضح أحد ممثلي Google أن الشركة تطرح تحديثًا لنظام Android خلال الأسبوعين المقبلين والذي "سيعيد أجهزتهم إلى حالة قابلة للتشغيل".

وأخبر عدد قليل من مالكي Pixel مجلة Forbes أن التحديث قد حل مشكلة تخزين الوسائط بشكل كامل.

ويعالج تصحيح نوفمبر أيضًا أكثر من اثنتي عشرة مشكلة أمنية "عالية" و"حرجة".

وتسرد نشرة Google المنفصلة ثمانية إصلاحات أمنية إضافية.

ويعد التحديث متوفر للأجهزة التالية :

• بكسل 4 أ

• بكسل 5 جي

• بكسل 5

• بكسل 5 أ

• بكسل 6

• بكسل 6 برو

• بكسل 6 أ

• بكسل 7

• بكسل 7 برو

• بكسل 7 أ

• بيكسل تابلت

• بكسل أضعاف

• بكسل 8

• بكسل 8 برو