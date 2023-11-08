تكنولوجيا: هاتف Galaxy Fold القياسي يتوقف عن تلقي التحديثات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة سامسونج رسميًا بسحب هاتف Galaxy Fold الرئيسي من تلقي تحديثات الأمان المنتظمة مع وصول الجهاز إلى عامه الرابع في الوجود.

تم الإعلان عن Samsung Galaxy Fold في عام 2019 وتم الوعد في الأصل بثلاث سنوات كاملة من تحديثات أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية. وفي ذلك الوقت، كان هذا الضمان أفضل مما وعدت به معظم الشركات المصنعة لنظام اندرويد للأجهزة التي تم إصدارها.

ومنذ ذلك الحين، قامت سامسونج برفع مستوى لعبتها وتقدم الآن وعدًا بأربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل إلى جانب خمس سنوات من التصحيحات الأمنية المنتظمة.

في حين أن معظم أجهزة سامسونج تستعد لتلقي تحديث أمني آخر، فإن هاتف Galaxy Fold للأسف لم يعد مدرجًا في القائمة.

تلقى الجهاز آخر إصدار نصف سنوي له منذ بعض الوقت ولم يحصل حتى على فرصة تشغيل Android 13 مع One UI 5. ويمثل هذا التغيير نهاية العمر الافتراضي المدعوم للجهاز.

كان Galaxy Fold هو الهاتف الأصلي القابل للطي من سامسونج. على الرغم من أن نهاية فترة الدعم الخاصة به أمر محزن، إلا أنه تذكير بأن الشركة جلبت أربعة أجيال من الأجهزة القابلة للطي على شكل كتاب والقابلة للطي على مستوى العالم للمستخدمين على مستوى العالم.

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