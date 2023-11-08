4 طرق لتفعيل الوضع الآمن في ويندوز 11 و10

4 طرق لـ تفعيل الوضع الآمن في ويندوز 11..كثير من الأوقات وقد يتعرض حاسوبك أو اللاب توب الخاص بك إلى مشكلة ما إثر خطأ أو برنامج ضار أو فيروس ما، ولكنك حينئذٍ لا تعرف فقط كيفية حلها ولا تعرف أين المشكلة، الوضع الآمن يساعدك في حل تلك المشاكل، وهو يُمكنك من فتح نظام الويندوز بالتطبيقات الإفتراضية فقط للويندوز الخاص بك، حيث لا يشمل حينئذٍ أي برنامج قد يكون ضار على حاسوبك، وتاليًا سنتعرف على أفضل 4 طرق لـ تفعيل الوضع الآمن في ويندوز 11.

أبرز 4 طرق لتفعيل الوضع الآمن في ويندوز 11

وتاليًا سنتعرف على الطرق الأربع لتفعيل الوضع الآمن في ويندوز 11 كلٌ على حدى:-

من خلال زر Shift

حيث يُمكن أن تقوم بتشغيل نظام الويندوز لديك على الوضع الآمن من خلال اختصار في الكيبورد الخاص بك، حيث تقوم بالضغط على Shift ثم إعادة تشغيل الويندوز، ولنرى تاليًا كيف يمكنك أن تقوم بذلك:-

قم بالضغط على زر shift في الكيبورد مطولًا دون إزالة إصبعك

توجه لشريط المهام وإعادة تشغيل النظام

وعند إعادة تشغيل النظام ستظهر لك شاشة زرقاء اختر منها Troubleshoot.

ثم اختر Advanced options

ثم اختر Startup Settings

ثم اضغط على Restart.

ثم اختر ما بين 4،5،6 (قم بالضغط على الرقم الذي اخترته) عندما تختر كيف تريد تفعيل الوضع الآمن لديك.

ثم سيتم فتح النظام الخاص بك في الوضع الآمن.

من خلال تطبيق الإعدادات

حيث يمكن تفعيل الوضع في ويندوز 11 لديك بشكلٍ آخر أيضًا وهو من خلال تطبيق الإعدادات، حيث يتوفر في تطبيق الإعدادات العامة في ويندوز 11 من خلال التوجه إلى Advanced startup، كيف؟ سنوضح تاليًا:-

اضغط على i+ زر الويندوز، للإنتقال إلى تطبيق الإعدادات

في قسم system اضغط على recovery

ثم اضغط على Restart عند خيار Advanced startup

وعند إعادة تشغيل النظام ستظهر لك شاشة زرقاء اختر منها Troubleshoot.

ثم اختر Advanced options

ثم اختر Startup Settings

ثم اضغط على Restart.

ثم اختر ما بين 4،5،6 (قم بالضغط على الرقم الذي اخترته) عندما تختر كيف تريد تفعيل الوضع الآمن لديك.

ثم سيتم فتح النظام الخاص بك في الوضع الآمن.

من أداة تكوين النظام

وتلك الطريقة يدوية بشكلٍ بحت، وقد تعد الطريقة الأفضل بالنسبة لكثير من المستخدمين القدامى، فهي قديمة ومتأصلة في نظام الويندوز منذ زمن، حيث يمكنك تفعيل الوضع في ويندوز 11 لديك مع تحديد كيف تود تفعيل الوضع الآمن حيث تقوم باختيار طريقة تشغيله بالتفصيل..ثم ببساطة سيقوم الويندوز بالإنتقال إليه، وتاليًا سنوضح كيف:-

اضغط على R+زر الويندوز، لفتح نافذة الأوامر Run

ثم قم بكتابة msconfig للإنتقال إلى الأداة

ثم انتقل إلى نافذة Boot

قم باختيار Safe mode/ ثم اختر أسفله كيف تود أن يكون

ثم اضغط على Apply

ثم اضغط على restart من المربع الذي سيظهر لك.

ثم سيتم فتح النظام الخاص بك في هذا الوضع.

من خلال Command Prompt

موجه الأوامر يعد أيضًا أحد الطرق التي يمكن من خلالها تفعيل الوضع، ليست الطريقة الأسهل أو الطريقة الأفضل، ولكنها فعّالة إذا تعذر عليك التوجه للوضع الآمن من خلال أيًا من الطرق السابقة، وتاليًا سنوضح كيفية التوصل إلى الوضع الآمن من موجه الأوامر، تابع لتتعرف على الطريقة بالتفصيل:-

في مربع بحث النظام اكتب Command prompt

ثم اختر Run as Administrator

ثم اضغط على Yes لإتمام فتح موجه الأوامر.

ثم قم بنسخ الأمر التالي إلى موجه الأوامر ثم اضغط على enter:

Bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes

ثم انسخ الأمر التالية واضغط أيضًا enter:

shutdown /r /t 0

ثم اضغط على F8 للتوجه إلى إعدادات التشغيل Startup settings

ثم اختر ما بين 4،5،6 (قم بالضغط على الرقم الذي اخترته) عندما تختر كيف تريد تفعيل الوضع الآمن لديك.

تمت الإستعانة بلقطات الشاشة من هنا