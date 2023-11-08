شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم الذكاء الاصطناعى التوليدى للمعلنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح جوجل أدوات ذكاء اصطناعي توليدية جديدة لإنشاء الإعلانات، بدءًا من كتابة العناوين والأوصاف التي تظهر مع عمليات البحث وحتى إنشاء الصور المصاحبة وتحريرها.

إنها تعرض الأداة لتستخدمها كل من وكالات الإعلان وكذلك الشركات التي ليس لديها موظفين مبدعين داخليين ، باستخدام المطالبات النصية، ويمكن للمعلنين التكرار على النصوص والصور التي ينشئونها حتى يجدوا شيئًا يعجبهم ، وفقا لتقرير theverge.

وتعد جوجل أيضًا بأنها لن تقوم أبدًا بإنشاء صورتين متماثلتين، وهو ما يمكن أن يتجنب الاحتمال المحرج المتمثل في أن ينتهي الأمر بشركتين متنافستين إلى الحصول على نفس عناصر الصورة بالضبط.

ويمكن للعملاء استخدام المحرر لتحديث الإعلانات المرئية الحالية التي يمكنها الاحتفاظ بأصل البطل أثناء إجراء التغييرات ذات الصلة، وفي أحد الأمثلة المقدمة من Google، أعاد أحد المستخدمين استخدام نموذج مع منتج للعناية بالبشرة ولكنه استبدل الخلفية بشجرة عيد الميلاد حتى يصبح جاهزًا لقضاء العطلات، بالإضافة إلى ذلك يمكنك إنشاء صيغ إعلانية مختلفة لاستخدامها في مواقف مختلفة.

وسيحصل تجار التجزئة الذين يستخدمون Merchant Center Next، وهي أداة تتحكم في كيفية ظهور المنتجات عبر Google، على أدوات إنشاء الذكاء الاصطناعي. وفقًا لشركة جوجل، وسيخضع كل محتوى الإعلان الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى SynthID ، وهي علامة مائية للبيانات الوصفية للمساعدة في اكتشاف المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.