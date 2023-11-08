شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق لجوجل يخبر مستخدميه بالطرق الخطرة والمعرضة للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن خرائط جوجل قد تكون تطبيق التنقل المفضل – ومن المحتمل أن يكون الأكثر استخدامًا – للمستخدمين، إلا أن هناك تطبيقًا آخر تمتلكه الشركة وهو تطبيق Waze للتنقل من جوجل، حصل على ميزة جديدة ستساعد السائقين على تجنب حوادث السيارات، عبر تحذير السائقين إذا كانوا يقتربون إلى طريق له تاريخ من الحوادث.

تعتمد هذه الميزة على بيانات من مجتمع مستخدمي Waze، عندما يقوم المستخدم بالإبلاغ عن حادث، يقوم التطبيق بتسجيل موقع الحادث وإضافته إلى قاعدة البيانات الخاصة به، ثم يستخدم التطبيق هذه البيانات لتحديد الطرق التي لديها معدل حوادث مرتفع.

عندما يقترب السائق من طريق به تاريخ من الحوادث، سيعرض Waze إشعارًا منبثقًا ينبهه إلى الحقيقة، كذلك سيوفر الإشعار أيضًا معلومات حول عدد الحوادث التي حدثت على الطريق في العام الماضي.

وفي تدوينة، قالت جوجل إن إصابات الحوادث تشير إلى أنها السبب الرئيسي الثامن للوفاة على مستوى العالم - "ويبلغ مستخدمي تطبيق Waze حول العالم عن حوادث كل ثانيتين تقريبًا".

استخدام الذكاء الاصطناعي لإعلام المستخدمين

وتستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي والتقارير الواردة من مجتمع Waze، وتجمع تنبيهات سجل الأعطال بين بيانات الأعطال التاريخية والمعلومات الأساسية حول مسار المستخدمين مثل الارتفاع ومستويات حركة المرور أو ما إذا كان طريقًا سريعًا أم لا.

"إذا كان مسارك يتضمن طريقًا معرضًا للحوادث، فسنعرض لك تنبيهًا قبل أن تصل إلى هذا الجزء من رحلتك، وقالت جوجل في تدوينة: "للحد من عوامل التشتيت، فإننا نحد من عدد التنبيهات التي يراها السائقون، ولا نعرضها على الطرق التي يتنقلون فيها بانتظام".

في كثير من الأحيان، يقوم جوجل "باختبار" ميزات معينة في Waze أولاً قبل إحضارها إلى الخرائط، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيكون هذا هو الحال مع هذه الميزة أم لا.