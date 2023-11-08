شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق لجوجل يخبر مستخدميه بالطرق الخطرة والمعرضة للحوادث والان مع تفاصيل الخبر
عندما يقترب السائق من طريق به تاريخ من الحوادث، سيعرض Waze إشعارًا منبثقًا ينبهه إلى الحقيقة، كذلك سيوفر الإشعار أيضًا معلومات حول عدد الحوادث التي حدثت على الطريق في العام الماضي.
وفي تدوينة، قالت جوجل إن إصابات الحوادث تشير إلى أنها السبب الرئيسي الثامن للوفاة على مستوى العالم - "ويبلغ مستخدمي تطبيق Waze حول العالم عن حوادث كل ثانيتين تقريبًا".
استخدام الذكاء الاصطناعي لإعلام المستخدمين
وتستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي والتقارير الواردة من مجتمع Waze، وتجمع تنبيهات سجل الأعطال بين بيانات الأعطال التاريخية والمعلومات الأساسية حول مسار المستخدمين مثل الارتفاع ومستويات حركة المرور أو ما إذا كان طريقًا سريعًا أم لا.
"إذا كان مسارك يتضمن طريقًا معرضًا للحوادث، فسنعرض لك تنبيهًا قبل أن تصل إلى هذا الجزء من رحلتك، وقالت جوجل في تدوينة: "للحد من عوامل التشتيت، فإننا نحد من عدد التنبيهات التي يراها السائقون، ولا نعرضها على الطرق التي يتنقلون فيها بانتظام".
في كثير من الأحيان، يقوم جوجل "باختبار" ميزات معينة في Waze أولاً قبل إحضارها إلى الخرائط، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيكون هذا هو الحال مع هذه الميزة أم لا.
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