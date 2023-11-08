شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوبيسوفت مونتريال لألعاب الفيديو تسرح 98 شخصا فى إعادة هيكلة للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرحت شركة Ubisoft Montreal لنشر وتطوير ألعاب الفيديو 98 شخصًا كجزء من جهود إعادة هيكلة وإعادة تنظيم الشركة، وفقًا لما أوردته Kotaku.

تؤثر التخفيضات في المقام الأول على العاملين في خدمات إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وتقول Ubisoft إنها ستدعم "جميع الموظفين الكنديين المتأثرين" بحزم إنهاء الخدمة و"المساعدة المهنية لمساعدتهم على اجتياز عملية التحول ، وفقا لتقرير engadget.

ويعتبر مكتب مونتريال على نطاق واسع هو الشركة التابعة الأكثر شهرة لشركة Ubisoft وأكبر فريق تطوير داخلي لديها، حيث يعمل به حوالي 4000 شخص ، شركة Ubisoft Montreal هي المسؤولة عن العديد من امتيازات الشركة الخاصة بالشعر المستعار الكبير، بدءًا من Assassin’s Creed وحتى Far Cry وRainbow Six Siege.

وكتبت Ubisoft في بيان مقدم إلى Kotaku أنها تشعر "بأقصى قدر من الامتنان والاحترام" للموظفين المتأثرين وأشارت إلى أن هذه التخفيضات لا تمتد إلى فرق الإنتاج المختلفة، ومن المرجح أن تهدئ المستهلكين القلقين بشأن تأخيرات اللعبة. بالإضافة إلى الـ 98 الذين تم الاستغناء عنهم بالفعل، تتوقع Ubisoft Montreal حوالي عشرين عملية تسريح أخرى للعمال في المستقبل القريب.

وكانت شركة Ubisoft في حالة من الإقالة خلال العام الماضي، حيث قامت بتسريح أكثر من 1000 شخص من مختلف فروعها العالمية، وفقًا لأحدث تقرير للأرباح. وقد أدى ذلك إلى إلغاء بعض الألعاب، مثل لعبة Arena Battler Project Q، من بين ألعاب أخرى، وعلى الرغم من عمليات التسريح هذه، لا تزال الشركة توظف أكثر من 19000 شخص حول العالم.

ويعد هذا بالطبع جزءًا من اتجاه أكبر يتمثل في قيام العديد من استوديوهات الألعاب بتسريح الأشخاص كإجراء لخفض التكاليف، وخفضت Epic Games قوتها العاملة بنسبة 16% في وقت سابق من هذا العام، كما قامت شركة CD Projekt Red، الشركة التي تقف وراء لعبة Cyberpunk 2077، بتسريح 100 موظف في يوليو الماضي.

وكان الشيء نفسه يحدث في مجال التكنولوجيا بأكمله، حيث حولت Google وMicrosoft وMeta وIBM والعديد من الشركات الأخرى عام 2023 إلى ثروة من الزلات الوردية.