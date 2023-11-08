تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعة البطارية في هاتف Honor Magic Flip المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق أول هاتف قابل للطي بتصميم صدفي Honor Magic Flip، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن سعة البطارية في هذا الإصدار.

تبدأ شركة Honor قريباً المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي، ولقد أكدت الشركة على هذه التفاصيل مؤخراً.

ولقد أشارت تسريبات نشرت عبر موقع “Digital Chat Station” اليوم على أن Honor تخطط لإطلاق هاتف Honor Magic Flip في حدث يعقد في الربع الأول من 2024.

أيضاً أكد مصدر التسريبات على أن هاتف Honor Magic Flip يأتي بسعة بطارية 4500 mAh، وهي أكبر سعة للبطارية قدمت في هذه الفئة من الهواتف الذكية.

من جانب أخر أوضحت أحدث التقارير خطط Honor للإستمرار في تبني التصميم الذي قدم في إصدارات Honor V Purse 2 وMagic V3 في الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي، أيضاً من المقرر أن تدعم الجيل القادم من هواتف Honor V برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Gen 3.

ومن المتوقع أيضاً أن تدعم هاتف Magic 6 القادم بميزة الإتصال بالأقمار الصناعية، كما تأتي الكاميرة الرئيسية في الهاتف بميزة العدسات المتغيرة، على أن ينطلق هذا الإصدار بشكل رسمي في حدث يعقد في الربع الأول من 2024.

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