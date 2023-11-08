تكنولوجيا: Nothing تبدأ العمل على منتج جديد للشركة يُكشف عنه في 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة Nothing قد بدأت العمل على تطوير إصدار جديد من منتجات الشركة إستعداداً لإطلاقه في الربع الأول من 2024.

تستمر شركة Nothing بالتوسع بعلامتها التجارية في أسواق جديدة وجيل جديد من المنتجات، ولقد قدمت الشركة هذا العام سماعة Ear (2) اللاسلكية، وهاتف Phone (2).

واليوم تؤكد أحدث التقارير التي نشرت عبر موقع “Mashable” على بدء تطوير منتج جديد من أجهزة الشركة، كما أشار “Carl Pei” الرئيس التنفيذي في تغريدة نشرت على منصة X على إعلان هام للشركة يكشف عنه الأسبوع المقبل.

ولقد أوضح التقرير الأخير إستعداد Nothing لإطلاق منتج جديد في الربع الأول من 2024، إلا أن مصدر التسريبات لم يكشف عن المنتج المرتقب الإعلان عنه بشكل محدد.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الشركة قد تقدم سماعة Ear (3) اللاسلكية خلال الحدث القادم، والتي تأتي بعد الإصدار الحالي Ear (2) التي قدمت من الشركة في حدث عقد في شهر مارس هذا العام.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن Nothing تخطط لإطلاق منتج جديد في الأسواق قريباً والذي ينضم إلى الأجهزة والملحقات التي قدمت من العلامة التجارية حتى الآن.

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