تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن نموذجها الخاص للذكاء الإصطناعي “Gauss”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن نموذجها الخاص من تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي الذي يعرف ب”Gauss” والذي يقدم للمرة الأولى في سلسلة Galaxy S24.

كشفت سامسونج اليوم عن رؤيتها الخاصة بنموذج خاص بالشركة من تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي الذي يعرف ب”Gauss”، والذي يتضمن لغة Gauss، ورموز Gauss وأيضاً صور Gauss، على أن يستهدف كل قسم مهام محددة.

ويعد “Gauss Language” الجزء الخاص بالذكاء الإصطناعي التوليدي الخاص باللغة، والذي يستهدف دعم المستخدم في تلخيص الوثائق، وترجمة المحتوى، وأيضاً إدارة البريد الإلكتروني، ويمكن لهذا القسم أن يدعم تمكين التحكم في أي من الأجهزة الذكية.

بينما يهدف قسم “Gauss Code” إلى العمل كمساعد إفتراضي في البرمجة، وهو جزء خاص بالمطوريين، حيث يدعم المطوريين في العمل على التطوير البرمجي بسلاسة أكثر وآداء أسرع، مع دعم إختبار التعليمات البرمجية.

ويأتي القسم الخاص بالصور “Gauss Image” لدعم المستخدمين في إنشاء وتحرير الصور، أو تغيير تصميم الصور، وأيضاً ترقية دقة العرض في الصور لدقة عرض أعلى جودة.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج تقنية Samsung Gauss للمرة الأولى في سلسلة هواتف Galaxy S24 المتوقع إطلاقها في شهر يناير من العام المقبل.

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