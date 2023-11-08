شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حماية المستهلك الأمريكى يقترح المزيد من الرقابة على خدمات الدفع الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح مكتب الحماية المالية للمستهلك بالولايات المتحدة (CFPB)، متطلبات إشرافية جديدة لشركات التكنولوجيا مثل Apple التي تقدم محافظ رقمية وتطبيقات دفع، وفقًا لـ CFPB، تزداد شعبية خدمات الدفع مثل Apple Pay، والتي لا تخضع لنفس "الاختبارات الإشرافية" التي تخضع لها البنوك.

ستتطلب القاعدة المقترحة حديثًا من الشركات التي تتعامل مع أكثر من خمسة ملايين معاملة سنويًا الالتزام بنفس القواعد التي تتبعها البنوك الكبيرة والاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الأخرى التي يشرف عليها CFPB.

يدعي CFPB أن هناك عددًا متزايدًا من الشكاوى حول شركات التكنولوجيا في سوق التمويل الاستهلاكي، ويجادل بأن الفاحصين يجب أن يكونوا قادرين على التدقيق بعناية في أنشطة شركات التكنولوجيا للتأكد من أنها تتبع القانون.

تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات العاملة في أسواق التمويل الاستهلاكي على طمس الخطوط التقليدية التي فصلت الخدمات المصرفية والمدفوعات عن الأنشطة التجارية، وقد وجد CFPB أن هذا الضبابية يمكن أن يعرض المستهلكين للخطر، خاصة عندما لا يتم تطبيق نفس الضمانات المصرفية التقليدية، مثل التأمين على الودائع.

ويريد CFPB أن يكون قادرًا على إجراء بعض المراجعات لشركات التكنولوجيا للتأكد من أنها تتبع قوانين تحويل الأموال والخصوصية وحماية المستهلك، وتلتزم بنفس القواعد التي يجب على البنوك اتباعها، إذا تم الانتهاء منها، فإن القاعدة المقترحة ستمنح مكتب حماية تمويل المستهلك المزيد من الإشراف على الخدمات المالية التي تقدمها شركات مثل أبل وجوجل.