شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدعو المطورين إلى مختبرات وورش عمل وجلسات Vision Pro فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت Apple المطورين اليوم بعدد من أنشطة المطورين الجديدة التي ستقام في نوفمبر، بما في ذلك أنشطة App Store ومختبرات Vision Pro الإضافية والاستشارات التقنية، وفقاً لموقع macrumors.

بدأت شركة Apple في شهر سبتمبر في تقديم مجموعة من موارد "لقاء خبراء Apple" للمطورين، وتعد المختبرات المتوفرة هذا الشهر استمرارًا لهذا الجهد.

هناك مجموعة من أنشطة ‌App Store‌ حيث يمكن للمطورين التعرف على اكتشاف التطبيقات والمشاركة وصفحات المنتجات المخصصة وأفضل ممارسات الاشتراك والمزيد، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للمطورين لتجربة Vision Pro في مختبرات كوبرتينو ولندن وميونيخ ونيويورك.

وتقدم Apple أيضًا أنشطة تركز على Vision Pro، بهدف مساعدة المطورين على تعلم تصميم وبناء التطبيقات والألعاب لسماعات الرأس، ويمكن للمطورين الاشتراك في الاستشارات الفردية أيضًا، والحصول على نصائح حول تصميم التطبيقات والتقنيات الجديدة ومواضيع أخرى.

تُعقد الجلسات في مناطق متعددة حول العالم، بعضها عبر الإنترنت وبعضها شخصيًا، وتتوفر القائمة الكاملة لجلسات الخبراء الخاصة بشركة Apple على موقع المطورين الخاص بها.