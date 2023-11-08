تكنولوجيا: ابل تخضع لقوانين الإتحاد الأوروبي وتبدأ في إجراء تعديلات في متجر التطبيقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل بشكل رسمي اليوم عن قرار الشركة الجديد ببدء إجراء تعديلات في متجر التطبيقات بما يتوافق مع لوائح وقوانين الإتحاد الأوروبي.

واجهت شركة ابل خلال السنوات الماضية الكثير من الدعاوي القضائية والصراعات في أروقة المحاكم، مع إتهامات لعملاق التكنولوحيا بالإحتكار وتعطيل التنافس باللوائح المفروضة والقيود التي وضعت من ابل في متجر التطبيقات.

وتشير أحدث التفاصيل إلى أن شركة ابل في طريقها لإجراء التغييرات المطلوبة من عدد من الجهات منذ فترة، وذلك بهدف التوافق مع القيود التنظيمية التي وضعت من الإتحاد الأوروبي.

كما تشير التوقعات إلى أن التغييرات المرتقبة من ابل قد تتضمن رفع القيود على تحميل التطبيقات من خارج متجر تطبيقات ابل على أجهزة الشركة، إلى جانب فتح إختيارات جديدة للدفع داخل تطبيقات الطرف الثالث، وهي من أهم القيود التي واجهها مطوري التطبيقات مع شركة ابل.

يذكر أن شركة”Epic Games” تعد واحدة من بين الشركات التي خاضت معارك قضائية طويلة مع شركة ابل لإنهاء القيود المفروضة على عمليات الشراء داخل لعبة “Fortnite”، ومن المتوقع أن يشمل رفع القيود كلاً من NFC و iMessage أيضاً خلال الفترة القادمة.

اعلان





