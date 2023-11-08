تكنولوجيا: ابل تتخذ قرار بالتوقف عن تطوير تحديثات iOS 18 وmacOS 15 مؤقتاً لهذا السبب!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت عملاق التكنولوجيا ابل التوقف عن تطوير الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل iOS 18 وmacOS 15 في الفترة الحالية، وذلك بهدف التركيز على تصحيح الأخطاء التي رصدت في أنظمة التشغيل.

بدأت شركة ابل منذ فترة في العمل على تطوير الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وأيضاً نظام تشغيل أجهزة ماك والنظام الخاص بالساعات الذكية وأجهزة Apple TV.

ولقد كشف المحلل”Mark Gurman” في تقرير نشر مؤخراً في بلومبرج عن قرار ابل بالتوقف عن تطوير تحديثات iOS 18، وmacOS 15، وwatchOS 11، وأيضاً tvOS 18 للعمل على الأخطاء التي رصدت في الأجهزة في البداية.

أيضاً أوضح فريق العمل في شركة ابل على أن الشركة نوهت على الموظفين التركيز في الفترة الحالية على تحسين الآداء ومعالجة المشاكل التي رصدت.

ولقد أكد “Craig Federighi” نائب رئيس قسم البرمجيات في شركة ابل على أن الشركة تركز في السنوات الأخيرة على تحديد الأخطاء التي تظهر في أنظمة التشغيل ومعالجتها، ولقد أوضح المحلل “Mark Gurman” أن فريق العمل الخاص بFederighi قد حدد بالفعل عدد من الأخطاء خلال الإختبارات الداخلية التي أجريت في الشركة.

ومن المقرر أن تتوقف عملية تطوير التحديث لبضعة أيام فقط قبل متابعة العمل من جديد، حيث من المتوقع أن تتابع ابل العمل على تطوير تحديثات iOS 18، وmacOS 15، وwatchOS 11، وأيضاً tvOS 18 في نهاية هذا الأسبوع.

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