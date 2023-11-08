شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البرلمان المكسيكى: الكائنات الفضائية حقيقية ولكنها قد لا تكون من الفضاء الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق من العلماء إلى البرلمان المكسيكي أمس ليعلن أن المومياوات البيروفية ذات الأصابع الثلاثة التي تم الكشف عنها في سبتمبر حقيقية، لكنهم رفضوا تحديد ما إذا كانوا كائنات فضائية أم لا، وادعى أحد الأطباء أن العينات كانت من "الأنواع الجديدة" التي لا تحتوي على رئتين أو أضلاع، وفقاً لصحيفة "مترو".

صدم الصحفي وخايمي موسان، المتحمس للأجسام الطائرة المجهولة، العالم عندما كشف النقاب عن جثتين صغيرتين محنطتين في 13 سبتمبر، قال إنهما دليل على وجود أشكال حياة غير بشرية على الأرض.

وبحسب ما ورد تم العثور على العينات جنبًا إلى جنب مع واحدة أخرى في منجم للطحالب في بيرو، مما أثار خلافًا دبلوماسيًا بسيطًا في هذه العملية نظرًا لأن سلطات البلاد لم تكن على علم بـ "الاكتشاف".

ومع ذلك، فإن العلماء في جميع أنحاء العالم - وخاصة في المكسيك - كانوا متشككين على الفور وسارعوا إلى رفض هذه الادعاءات.

رداً على ذلك، عاد الصحفي موسان إلى الكونجرس في محاولة لإثبات أن الجثث - التي لم يتم عرضها هذه المرة - كانت شرعية، حاملاً معه سلسلة من الأطباء الذين قالوا جميعاً إن الجثث كانت لكائنات حية حقيقية.

كما أظهر المزيد من صور الجثث، بما في ذلك عينة جديدة غير مرئية، يبدو أن لديهم رؤوسًا مسطحة وممدودة وأطرافًا بثلاثة أصابع وأصابع قدم.

ظهرت صورة أخرى تظهر عينة مقطوعة الرأس تُعرف باسم "فيكتوريا"، والتي ادعى السيد موسان سابقًا أنها استخدمت لأخذ عينات الحمض النووي والتأريخ بالكربون لدعم ادعاءاته.

قال السيد موسان: "لا يقول أي من العلماء أن نتائج الدراسة تثبت أنهم كائنات فضائية، لكنني أذهب إلى أبعد من ذلك"، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تكون دليلاً على وجود أشكال حياة غير أرضية.

وقال عالم الأنثروبولوجيا روجر زونيغا، من جامعة سان لويس غونزاغا الوطنية في إيكا بيرو، إن الباحثين درسوا خمس عينات مماثلة على مدى أربع سنوات، وأضاف أنه لا يعرف أصل هذه الكائنات.

كما قدم السيد زونيجا رسالة موقعة من 11 باحثًا من الجامعة يعلنون فيها ذلك، وأوضحت الرسالة أنهم لا يشيرون إلى أن الجثث كانت "خارج كوكب الأرض".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها موسان عينات يدعي أنها أشكال حياة غير بشرية، حيث تم تشويه الجهود السابقة وثبت أنها خدع من صنع الإنسان بشكل واضح.

وبعد كشف النقاب عنه مؤخرًا، اجتمع المجتمع العلمي في المكسيك معًا لمناقشة النتائج في مؤتمر، كان عنوانه الفرعي "العلم يستجيب للمشعوذين والسذج".

وقال المضيف أليخاندرو فرانك، أستاذ الفيزياء الرياضية في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM): "في مواجهة المشاكل الخطيرة التي نواجهها في المكسيك والكوكب بأكمله، بدءًا من تغير المناخ والحرب والأوبئة، فمن المحزن للتجمع للحديث عن آثام الدجال المحترف.

وأضاف إن مصدر قلقه الأكبر لم يكن ادعاءات موسان الأخيرة، بل أنها تم تقديمها في برلمان البلاد وأضاف: "ما هو على المحك هنا هو ما إذا كانت بلادنا ستتبع العلم أو الخرافات والشعوذة".

ومع ذلك، فتح الكونجرس أبوابه مرة أخرى أمام الصحفي وفريقه من الباحثين، ويبدو أنه حصل على دعم من مشرع واحد على الأقل، وهو عضو الكونجرس سيرجيو جوتيريز لونا، الذي دعا إلى إصلاح القانون المكسيكي لنشر جميع المعلومات حول الأجسام الطائرة المجهولة.

تم عقد جلسة سبتمبر التي تم فيها عرض "الكائنات الفضائية" في الأصل لمناقشة وجود ظواهر شاذة غير محددة (UAP)، أو الأجسام الطائرة المجهولة، بعد جلسة استماع مماثلة في الولايات المتحدة.