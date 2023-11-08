شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Vampire Survivors ستضم قريبًا "أوضاع القصة المصغرة".. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Vampire Survivors واحدة من أكبر الألعاب التى فاجأت الجميع في السنوات القليلة الماضية، حيث حصلت اللعبة مؤخرا على تحديث جديد يقدم طريقة لعب جديدة تمنح اللاعبين مزيد من المميزات، وفقا لتقرير engadget.

وقد وفر التحديث الجديد للعبة "أوضاع قصة مصغرة قائمة بذاتها" ستأخذ شخصيات Vampire Survivors في بعض "المهام الجانبية الغريبة".

وكل مهمة لها مسار تقدم خاص بها منفصل عن اللعبة الرئيسية، وسيكون لديك مجموعة محدودة من الشخصيات والأسلحة وشكا من القوة تحت تصرفك بينما تواجه تحديات مخصصة مثل البقاء على قيد الحياة لفترة زمنية محددة أو قتل عدد معين من الأعداء، وستحتوي المغامرات أيضًا على بعض "نصوص المعرفة" لربط القصة معًا.

وستصل المهام القليلة الأولى قريبًا على جميع الأنظمة الأساسية التي تتوفر بها اللعبة (الكمبيوتر الشخصي وXbox وSwitch والهاتف المحمول) ، ومن المفترض أن يستغرق كل منها ساعة أو ساعتين للانتهاء في المرة الأولى، وستتمكن من تعديل بعض المعدلات لعمليات التشغيل اللاحقة كما يمكنك لعب جميع المهام في وضع تعاوني.