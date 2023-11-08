شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. إنستجرام يحصل على ميزة "إيقاف تشغيل إيصالات القراءة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح خدمة واتساب، إحدى الخدمات التي تقدمها ميتا، للمستخدمين إيقاف تشغيل إيصالات القراءة، مما يسمح لهم بقراءة رسائلهم بخصوصية، قد تحصل خدمة أخرى مملوكة لـ ميتا على نفس الميزة قريبًا.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج ورئيس إنستجرام آدم موسيري، في قنواتهم الخاصة أن الشركة تختبر قدرة ستمكن المستخدمين من إيقاف تشغيل ميزة إيصالات القراءة.

وقال زوكربيرج: "إننا نختبر القدرة على إيقاف تشغيل إيصالات القراءة على رسائل إنستجرام المباشرة".

كما أوضح آدم موسيري، أن الشركة ستمكن الأشخاص قريبا من اختيار الوقت الذي يسمحون فيه للآخرين بمعرفة متى قرأوا رسائلهم.

ما هي إيصالات القراءة؟

عندما ترسل رسالة مباشرة إلى شخص ما على إنستجرام، يتم إنشاء إيصال بالقراءة يخبر المرسل بأن المتلقي (المستلمين) قد شاهدوا رسالتك، ويحدث شيء مماثل في تطبيق واتساب حيث تشير العلامة المزدوجة ذات اللون الأزرق إلى أن المتلقي قد قرأ رسالتك.

على الرغم من أنها ميزة رائعة، إلا أنها قد تصبح مزعجة للشخص الذي يريد قراءة رسائله على انفراد أو لا يريد الرد على الرسالة على الفور، كذلك يقوم الأشخاص أيضًا بإيقاف تشغيل هذه الميزة حتى لا يشعروا بالضغط للرد على الفور.

ووفقًا للقطة الشاشة التي شاركها موسيري، سيكون هناك تبديل للتحكم في الميزة، ومع ذلك قد لا يعمل هذا في حالة اختفاء الرسائل.

وقالت: "ترسل رسائل وضع Vanish دائمًا إيصالات القراءة"، بمجرد التمكين، لن يرى المستخدمون فقاعات صور الملف الشخصي أسفل الرسائل.