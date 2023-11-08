شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخبر مستخدمى كروم بمقدار استخدام الذاكرة التى تستهلكها كل علامة تبويب والان مع تفاصيل الخبر
وهذه الميزة قد تكون مفيدة بشكل خاص لإدارة علامات تبويب متعددة في وقت واحد، وخاصة مواقع الويب التي تميل إلى استهلاك المزيد من الموارد.
كيفية استخدام الميزة
لعرض استخدام الذاكرة لعلامة تبويب، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى تمرير مؤشر الماوس فوق علامة التبويب، ستظهر نافذة منبثقة تعرض استخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لعلامة التبويب بالميجابايت.
على سبيل المثال، إذا كانت صفحة جوجل الرئيسية مفتوحة، فستتمكن من التحقق من مقدار الذاكرة التي تستهلكها، بالإضافة إلى ذلك، ستشير النافذة المنبثقة إلى ما إذا كانت ميزة توفير الذاكرة في كروم قد تم تنشيطها لعلامة التبويب المحددة هذه.
ويتم طرح ميزة استخدام ذاكرة علامة التبويب الجديدة تدريجيًا لمستخدمي كروم في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يكون متاحًا لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
بالإضافة إلى ميزة استخدام ذاكرة علامة التبويب الجديدة، تعمل جوجل أيضًا على مبادرات أخرى لتحسين إدارة موارد كروم.
كذلك هناك ميزات مثل موفر الطاقة، الذي يحد من نشاط الخلفية والمؤثرات المرئية للحفاظ على طاقة البطارية، بالإضافة إلى أولوية لعلامات التبويب، والتي تعطي الأولوية لتخصيص الموارد لعلامات التبويب النشطة، مما يضمن حصولها على الموارد التي تحتاجها لأداء سلس.
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