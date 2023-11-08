شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخبر مستخدمى كروم بمقدار استخدام الذاكرة التى تستهلكها كل علامة تبويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل ميزة جديدة في متصفح كروم، الخاص بها تتيح للمستخدمين مراقبة استخدام الذاكرة بسهولة لكل علامة تبويب مفتوحة، حيث يشتهر متصفح جوجل كروم بكونه مستهلكًا للذاكرة، ما دعا عملاق البحث لبذل العديد من المحاولات لتحسين ذلك على مدار الأعوام القليلة الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google.

وهذه الميزة قد تكون مفيدة بشكل خاص لإدارة علامات تبويب متعددة في وقت واحد، وخاصة مواقع الويب التي تميل إلى استهلاك المزيد من الموارد.

كيفية استخدام الميزة

لعرض استخدام الذاكرة لعلامة تبويب، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى تمرير مؤشر الماوس فوق علامة التبويب، ستظهر نافذة منبثقة تعرض استخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لعلامة التبويب بالميجابايت.

على سبيل المثال، إذا كانت صفحة جوجل الرئيسية مفتوحة، فستتمكن من التحقق من مقدار الذاكرة التي تستهلكها، بالإضافة إلى ذلك، ستشير النافذة المنبثقة إلى ما إذا كانت ميزة توفير الذاكرة في كروم قد تم تنشيطها لعلامة التبويب المحددة هذه.

ويتم طرح ميزة استخدام ذاكرة علامة التبويب الجديدة تدريجيًا لمستخدمي كروم في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يكون متاحًا لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تنال الميزة استحسان مستخدمو كروم، لأنها توفر طريقة سريعة ومريحة لتحديد علامات التبويب كثيفة الاستهلاك للذاكرة، كما يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة لإدارة أداء المتصفح ومنع التباطؤ أو التعطل.

بالإضافة إلى ميزة استخدام ذاكرة علامة التبويب الجديدة، تعمل جوجل أيضًا على مبادرات أخرى لتحسين إدارة موارد كروم.

كذلك هناك ميزات مثل موفر الطاقة، الذي يحد من نشاط الخلفية والمؤثرات المرئية للحفاظ على طاقة البطارية، بالإضافة إلى أولوية لعلامات التبويب، والتي تعطي الأولوية لتخصيص الموارد لعلامات التبويب النشطة، مما يضمن حصولها على الموارد التي تحتاجها لأداء سلس.