تكنولوجيا: جوجل تسعى لدفع ابل للتراجع عن قيود منصة iMessage

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل مع عدد من الشركات الأخرى من مزودي الخدمة في السعي للإستفادة من لوائح الإتحاد الأوروبي لدفع شركة ابل للتراجع عن القيود التي وضعت على منصة iMessage.

وتدفع لوائح الإتحاد الأوروبي شركة ابل لتغيير إستراتيجتها في تفضيل تطبيقات الشركة أو وضع قيود على متجر التطبيقات.

ولقد وضع الإتحاد الأوروبي لوائح جديدة تلزم ابل وكبرى الشركات بعدم تفضيل أنظمتهم، وهو ما يتعارض مع سياسة ابل التي دفعتها للخوض في الكثير من المعارك القانونية، حيث واجهت ابل بالفعل عدد من المعارك القانونية نتيجة لتفضيل منصة iMessage.

أيضاً إستهدفت الشركات في المعارك السابقة دفع ابل لتصريح توافق منصة iMessage مع كافة الأجهزة، وتحاول جوجل الآن دفع ابل للموافقة على هذا التغيير، وهو ما أكد عليه تقرير نشر مؤخراً في صحيفة “Financial Times”.

وتبدأ لوائح الإتحاد الأوروبي في الدخول إلى حيز التنفيذ في عام 2024، لذا تستعد كبرى الشركات العالمية مثل جوجل وابل وأيضاً سامسونج لتغيير سياستها بما يتوافق مع اللوائح الجديدة.

من جانب أخر بدأت شركة ابل بالفعل في محادثات مع الجهات المختصة بتنفيذ اللوائح الجديدة، حيث تحاول ابل التأكيد على أن تطبيق iMessage يعمل في نطاق محدود مقارنة بتطبيقات التواصل الأخرى، لذا لا ينتهك تطبيق iMessage أي من لوائح الإتحاد الأوروبي.

إلا أن هذا التفسير لم يكن مرضي لعدد من الشركات مثل فوادفون، وأورانج إلى جانب شركة جوجل التي تعمل على الضغط بقوة لمعارضة تحديد توافق مميزات تطبيق iMessage على أجهزة ابل فقط.

وتوضح جوجل أن المحادثات تتميز باللون الأزرق في تطبيق iMessage إلى أن يتم إضافة مستخدم لأحد أجهزة الأندوريد، حيث تتحول المحادثات إلى اللون الأخضر، كما يتم إرسال مقاطع فيديو والصور بجودة أقل لمستخدمي منصة الأندوريد عبر تطبيق iMessage، أيضاً يدعم التطبيق إرسال الرسائل عبر Wi-Fi لخفض إستهلاك البيانات.

وتسعى شركة ابل للإبقاء على بعض المميزات حصرية لمستخدمي أجهزة الشركة، لذا أكدت ابل على توفر الكثير من تطبيقات المراسلة للمستخدمين، كما أن تطبيق iMessage خارج نطاق هذه التطبيقات.

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