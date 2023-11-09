شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تعمل على إنتاج فيلم واقعى بعنوان Legend of Zelda والان مع تفاصيل الخبر
ويقوم Shigeru Miyamoto من Nintendo بإنتاج الفيلم جنبًا إلى جنب مع Avi Arad، الذي أنتج عددًا كبيرًا من أفلام Marvel على مدار العقد الماضي ، وفقا لتقرير engadget.
ومن المثير للدهشة أن الفيلم يتم تمويله بشكل مشترك من قبل شركة Nintendo وليس شركة Sony Pictures Entertainment وهى جزء من نفس الشركة التي تمتلك PlayStation ، وسارعت نينتندو إلى الإشارة إلى أنها تمول أكثر من 50% من الفيلم، لكن شركة Sony Pictures Entertainment ستكون الموزع المسرحي.
وبصرف النظر عن ذلك، لا توجد تفاصيل أخرى إلى جانب هذه التغريدة من ميياموتو:
ويمضي مياموتو ليقول إنهم بدأوا رسميًا تطوير الفيلم مع "مشاركة نينتندو بشكل كبير" في الإنتاج. ويشير أيضًا إلى أن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" قبل اكتماله لكنه يأمل أن يتطلع المعجبون إلى رؤيته.
وعلى الرغم من أن هناك متسعًا من الوقت حتى تستقر الأمور من الآن وحتى وصول الفيلم إلى دور العرض، فإن معجب Zelda هذا متحمس بحذر بشأن احتمال ظهور امتياز كلاسيكي آخر من Nintendo يشق طريقه إلى الشاشة الكبيرة.
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