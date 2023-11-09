شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تعمل على إنتاج فيلم واقعى بعنوان Legend of Zelda والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتج نينتندو حاليا فيلم حركة حي يستند إلى The Legend of Zelda وهو قيد الإعداد من إخراج ويس بول وتعد أحدث أفلام Ball هي سلسلة Maze Runner، التي تم إصدار أحدثها في عام 2018.

ويقوم Shigeru Miyamoto من Nintendo بإنتاج الفيلم جنبًا إلى جنب مع Avi Arad، الذي أنتج عددًا كبيرًا من أفلام Marvel على مدار العقد الماضي ، وفقا لتقرير engadget.

ومن المثير للدهشة أن الفيلم يتم تمويله بشكل مشترك من قبل شركة Nintendo وليس شركة Sony Pictures Entertainment وهى جزء من نفس الشركة التي تمتلك PlayStation ، وسارعت نينتندو إلى الإشارة إلى أنها تمول أكثر من 50% من الفيلم، لكن شركة Sony Pictures Entertainment ستكون الموزع المسرحي.

وبصرف النظر عن ذلك، لا توجد تفاصيل أخرى إلى جانب هذه التغريدة من ميياموتو:

ويمضي مياموتو ليقول إنهم بدأوا رسميًا تطوير الفيلم مع "مشاركة نينتندو بشكل كبير" في الإنتاج. ويشير أيضًا إلى أن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" قبل اكتماله لكنه يأمل أن يتطلع المعجبون إلى رؤيته.

وفي عام 2015، سمعنا شائعات من صحيفة وول ستريت جورنال مفادها أن Nintendo وNetflix كانا يقدمان عرضًا حيًا لـ Zelda، لكن ذلك لم يحدث أبدًا (وهناك قصة غريبة جدًا حول السبب). لكن نجاح فيلم Super Mario Bros ربما كان آخر شيء احتاجته نينتندو لجعل هذا المشروع حقيقة.

وعلى الرغم من أن هناك متسعًا من الوقت حتى تستقر الأمور من الآن وحتى وصول الفيلم إلى دور العرض، فإن معجب Zelda هذا متحمس بحذر بشأن احتمال ظهور امتياز كلاسيكي آخر من Nintendo يشق طريقه إلى الشاشة الكبيرة.