شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nintendo تزيل اللعبة المفضلة لدى المعجبين من البيع 30 نوفمبر .. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة NINTENDO مؤخرًا أن إحدى الألعاب الشهيرة ستغادر متجرها الإلكتروني في نهاية الشهر.

على الرغم من أن المحتوى القابل للتنزيل (DLC) سيظل متاحًا للشراء بعد هذا التاريخ، إلا أنك ستحتاج إلى اللعبة الأساسية لشرائه.

وتم الإعلان عن إزالة Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun من البيع على Nintendo eShop في نهاية الشهر، وفقا لتقرير thesun .

Drum 'n' Fun وهي لعبة إيقاع الطبول حيث يتعين عليك المزج بين المكان الذي تهبط فيه دقاتك على الطبل.

ويعد Switch هو الطريقة المثلى للعب هذه اللعبة، حيث يمكنك استخدام عناصر التحكم في الحركة الموجودة على Joy-Con للعب.

وهذا يعطي تجربة غامرة تشبه الطبلة، مما يجعلها أكثر شبهاً بلعبة الآركيد الشهيرة.

وتم إصدار اللعبة في الأصل عام 2018، ومن المحتمل أن تتم إزالة اللعبة بسبب الموسيقى المرخصة الموجودة في اللعبة الرئيسية.

كما ستتم إزالة اللعبة من البيع في 30 نوفمبر 2023، أي بعد مرور خمس سنوات على إصدار اللعبة.

قد يكون هذا منطقيًا إذا كانت التراخيص المنتهية هي سبب إزالة اللعبة.

لا يزال هناك بضعة أسابيع حتى يتمكن الأشخاص من شراء اللعبة، ويمكن إعادة تنزيل اللعبة حتى بعد إزالتها من المتجر ، وسيكون المحتوى القابل للتنزيل (DLC) متاحًا أيضًا للشراء في المستقبل المنظور.

لحسن الحظ، سيظل الإصدار الأحدث من سلسلة Taiko no Tatsujin معروضًا للبيع في المستقبل المنظور.

وتم إصدار مهرجان Taiko no Tatsujin Rhythm في عام 2022 ويقدم مجموعة جديدة تمامًا من الأغاني.