شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى أونلاين .. 8 نصائح للحفاظ على أمانك الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب موسم العطلات، ويستخدم المحتالون هذا الوقت على نطاق واسع لخداع المتسوقين عبر الإنترنت، حيث كشف استطلاع عالمي جديد للمستهلكين أجرته شركة Norton للأمن السيبراني أن ضحايا عمليات احتيال التسوق عبر الإنترنت خسروا 1500 دولار في المتوسط خلال موسم العطلات.

ويستكشف تقرير Holiday Cyber Safety Insights من Norton تجارب المستهلكين ومواقفهم المتعلقة بالسلامة الرقمية خلال موسم العطلات، ووفقا للتقرير، فإن نصف المستهلكين الذين تم استهدافهم بعمليات الاحتيال أثناء العطلات وقعوا ضحية لها.

ومع تخطيط ما يقرب من 98% من المستهلكين للقيام ببعض عمليات التسوق عبر الإنترنت على الأقل، يقول أكثر من النصف (56%) إنهم ما زالوا قلقين بشأن الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو عمليات الاحتيال في التسوق باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية.

كيف يستهدف المحتالون الضحايا أثناء العطلات واستهدف مجرمو الإنترنت الضحايا في المقام الأول خلال موسم العطلات من خلال التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي (41%)، ومواقع الطرف الثالث (35%)، ورسائل البريد الإلكتروني (32%)، والمكالمات الهاتفية (28%)، والرسائل النصية (26%).

وشملت عمليات الاحتيال السائدة أثناء العطلات عمليات احتيال التسوق عبر الإنترنت (40%) وعمليات الاحتيال التصيدية (37%)، حيث أشار المشاركون أيضًا إلى وجود حالات عالية من عمليات الاحتيال الخاصة بالتسليم البريدي (31%) وعمليات الاحتيال الخاصة ببطاقات الهدايا (30%).

ومقارنة بالعام الماضي، يتخذ المزيد من المتسوقين إجراءات لحماية أنفسهم حيث انخفضت ثقة المستهلك في القدرة على التسوق بأمان عبر الإنترنت من 89% إلى 72%. هذا العام، وافق 67% على عدم إجراء عمليات شراء باستخدام شبكات Wi-Fi عامة أو غير آمنة.

ومن المثير للدهشة أنه في حين أن تجارة التجزئة التقليدية كانت تكافح ضد الراحة التي يوفرها التسوق عبر الإنترنت، فإن 60% من المتسوقين يقولون إنهم سيجرون بعض تسوقهم على الأقل في متجر بيع بالتجزئة بدلاً من الإنترنت.

نصائح السلامة المقدمة من خبراء الأمن أوصى خبراء Norton المتسوقين باتخاذ الخطوات والاحتياطات التالية لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية في موسم العطلات هذا:

- لا تشتري أبدًا من تجار التجزئة غير المعترف بهم. تحقق من تفاصيل المتاجر غير المألوفة وتقييمات ومراجعات البائعين وكن حذرًا عندما ترى عددًا كبيرًا جدًا من التقييمات من فئة الخمس نجوم، خاصة في فترة قصيرة، لأن هذا قد يشير إلى تقييمات زائفة.

- تحقق من جميع مواقع الويب التي تبدأ بـ https للمساعدة في التأكد من أنها آمنة، وخاصة صفحات الدفع.

- تجنب إغراء الصفقات والعروض التي تبدو رائعة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، مثل الهدايا الضرورية بأسعار منخفضة للغاية، تذكر أنه إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك.

- استخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) للمساعدة في حماية خصوصيتك عبر الإنترنت والحفاظ على أمان المعلومات الشخصية والمالية عند التسوق أو استخدام التطبيقات على شبكة Wi-Fi عامة.

- قم بإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة لمواقع التسوق وحسابات البريد الإلكتروني والتطبيقات المالية، تتبع كلمات المرور باستخدام مدير كلمات المرور.

- قم بتثبيت برنامج حماية الجهاز للمساعدة في حمايتك وتنبيهك بشأن عمليات الاحتيال المحتملة.