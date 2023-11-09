شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق العرض الأول للعبة Grand Theft Auto VI فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لعبة Rockstar Games رسميًا أن الفصل التالي من سلسلة Grand Theft Auto سيحصل على مقطع دعائي الشهر المقبل.

ومن المرجح أن يطلق على اللعبة الجديدة اسم GTA VI، ومن المتوقع أن تتميز اللعبة الجديدة بأول بطلة في السلسلة، متأثرة ببوني وكلايد ، ويقال أيضًا أن GTA VI ستدور أحداثها في نسخة خيالية من ميامي، وفقا لتقرير theverge.

وبعد تقارير عن الكشف عن لعبة GTA VI هذا الأسبوع، توجهت شركة Rockstar Games إلى موقع X (تويتر سابقًا) اليوم لتعلن رسميًا أن العرض الترويجي للعبة Grand Theft Auto القادمة سيأتى فى أوائل ديسمبر.

لقد مر وقت طويل لمحبي GTA وتم إطلاق Grand Theft Auto V قبل عقد من الزمن في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، تم نقلها إلى أجيال متتالية من الأجهزة بما في ذلك PS5 وXbox Series X / S بينما كان وضعها عبر الإنترنت بمثابة إضافة مربحة للمطور.

ومن المعروف منذ بعض الوقت أن هناك لعبة Grand Theft Auto جديدة قيد الإعداد ، وأكدت Rockstar لأول مرة أنها تعمل على لعبة Grand Theft Auto التالية في فبراير 2022.

وفي العام الماضي، تسربت أيضًا كمية هائلة من اللقطات من اللعبة، وهو ما أكدته Rockstar في النهاية، كان عضو مراهق في مجموعة Lapsus$ للقرصنة هو الذي يقف وراء لقطات GTA VI المسربة، حسبما وجدت هيئة محلفين في لندن مؤخرًا.

ويبلغ عمر لعبة Grand Theft Auto V 10 سنوات وقد باعت أكثر من 185 مليون نسخة بعد إطلاقها لأول مرة على PlayStation 3 وXbox 360 في عام 2013.