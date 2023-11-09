شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق "نفاذ" يدعم ريادة المملكة عالميًا في خدمات التحقق الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في (معرض جارتنر لتقنية المعلومات 2023) المقام في مدينة برشلونة الإسبانية، قصة التحول الرقمي في تطبيق "نفاذ"، وذلك ضمن مشاركة السعودية الرقمية التي تضم 10 جهات حكومية، تعرض قصص النجاح الرائدة في التحول الرقمي في المملكة.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء، خلال فعاليات المعرض، وتحدث فيها مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف المتقدم والهوية الرقمية في "سدايا" د. هذام بن عبد العزيز التويجري عن تطبيق "نفاذ".

وأوضح في مستهلها أن مفهوم الهوية الرقمية في المشهد الرقمي اليوم أصبح ذا أهمية متزايدة، إذ تعد بمثابة بوابة للأفراد للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة.

تطوير تطبيق "نفاذ"

وأوضح د. التويجري أن المملكة استثمرت الموارد والخبرات اللازمة لتطوير تطبيق "نفاذ" بوصفه مكونًا أساسيًا في رحلة التحول الرقمي، إذ أحدث التطبيق ثورة في دورة حياة الهوية الرقمية، ما أدى بسلاسة إلى تعزيز كل مرحلة بشكل فعال.

وقال: تطبيق "نفاذ" له تأثير عميق على المستوى الوطني، فيسهم في تعزيز مفهوم الوطن الآمن، وتوفير تجربة سهلة الاستخدام ومناسبة لجميع شرائح المجتمع، ورفع كفاءة الإنفاق وتوليد الإيرادات والمدخرات على مستوى الأفراد والجهات.

فضلًا عن إسهامه في تمكين المملكة من أن تكون رائدة عالميًا في خدمات التحقق الرقمي والإسهام في التحول الرقمي.

إنجازات التطبيق

وأضاف د. التويجري: يتجلى هذا التأثير بوضوح من خلال الإنجازات الرائعة التي حققها التطبيق منذ إطلاقه إذ يعد من التطبيقات الأكثر تحميلًا في المملكة لعام 2022، وبلغ مجموع تحميل التطبيق أكثر من 16.3 مليونًا وأكثر من 320 مليون طلب تحقق، وأكثر من 13.6 مليون مستخدم نشط، وأكثر من 460 منصة متكاملة مع التطبيق، إذ يبلغ متوسط الوقت اللازم لتفعيل التطبيق دقيقة واحدة، و20 ثانية متوسط الوقت اللازم لإكمال الطلب.

وأفاد بأن التطبيق يتمتع بمكانة جيدة لمواصلة رحلته المبتكرة في مجال الهوية الرقمية، بفضل أساسه المتين والتطورات المستمرة والالتزام بالحلول التي تركز على المستخدم، مشيرًا إلى أن التطبيق سيؤدي دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الهوية الرقمية.

ترسيخ المكانة العالمية للمملكة

وتهدف مشاركة "سدايا" في معرض جارتنر لتقنية المعلومات 2023، إلى تعزيز حضور المملكة على الخارطة الرقمية العالمية وترسيخ مكانتها العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وما وصلت إليه من تقدم مذهل في غضون أعوام معدودة تصدرت فيها، ممثلة في "سدايا" أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال.