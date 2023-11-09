تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يمكنه الآن إخفاء عنوان IP الخاص بك أثناء المكالمات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدعم الآن الإصدار الأخير من تطبيق WhatsApp لنظامي اندرويد و iOS إخفاء عنوان IP الخاص بك. ستقوم الميزة بإخفاء عنوان IP الخاص بك عن الطرف الآخر أثناء مكالمتك من خلال خوادم WhatsApp وموقعك الحقيقي.

يضيف WhatsApp أيضًا ميزة خصوصية جديدة أخرى تتيح للمستخدمين إسكات المتصلين غير المعروفين. ستعمل هذه الميزة على منع الهجمات الإلكترونية الأكثر تعقيدًا على بيانات المستخدمين.

لتمكين ميزة حماية عنوان IP الجديد في المكالمات، ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية داخل تطبيق واتساب:

اضغط على الإعدادات

انتقل إلى الخصوصية

اختر Advanced

اضغط على حماية عنوان IP في المكالمات

ضع في اعتبارك أن عملية نقل مكالمتك عبر خوادم WhatsApp ستأتي على حساب انخفاض جودة المكالمة.

المصدر

اعلان





