شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احفظ حسابك اليوم.. حذف حسابات جيميل غير النشطة خلال 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت جوجل المستخدمين من أن حساباتهم على جيميل تواجه الحذف الشهر المقبل كجزء من عملية مسح ضخمة، وكانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد أعلنت لأول مرة عن خطتها التطهيرية في مايو.

وقد تم تصميمه للتخلص من الحسابات غير النشطة التي لم يتم تسجيل الدخول إليها لسنوات ، لذا إذا كنت تستخدمه بانتظام فأنت بخير، وفقا لتقرير thesun .

لكن الحسابات التي لم يتم استخدامها أو تسجيل الدخول إليها لمدة عامين على الأقل قد يتم حذفها.

وهذا يعني فقدان Gmail وأي خدمات Google أخرى مرتبطة به.

لذلك ستختفي البيانات المخزنة على المستندات وDrive وMeet والتقويم والصور إلى الأبد.

تم تحديد الموعد النهائي في 1 ديسمبر، وهو ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع من الآن.

وتقول جوجل إنها تتبع نهجًا تدريجيًا، حتى لا تختفي جميع الحسابات القديمة مرة واحدة.

وتقول الشركة إنه من خلال حذف الحسابات القديمة، يمكن إنقاذها من التعرض للاختراق من قبل المحتالين الإلكترونيين الذين يقتحمون لسرقة الهوية والبريد العشوائي.

إنه يرسل للمستخدمين تحذيرات إعلامية متعددة قبل المضي قدمًا في حذفها حتى يكون لدى الأشخاص فرصة لحفظها إذا رغبوا في ذلك.

كيفية حفظ حسابي في جوجل من الحذف

تقول Google إن أبسط طريقة للحفاظ على حساب Google نشطًا هي تسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل عامين.

وتوضح الشركة: "إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك في Google أو أي من خدماتنا مؤخرًا، فسيعتبر حسابك نشطًا ولن يتم حذفه".

وتتضمن بعض الطرق للحفاظ على حسابك نشطًا ما يلي:

• قراءة أو إرسال بريد إلكتروني باستخدام جوجل درايف.

• مشاهدة فيديو يوتيوب.

• تنزيل تطبيق متجر جوجل بلاي باستخدام بحث جوجل.

• استخدام تسجيل الدخول باستخدام Google لتطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية.

إذا كان لديك اشتراك نشط مثل Google One، فسيظل حسابك أيضًا في مأمن من الحذف.

وسيتم حماية أي حساب Google تم تحميله مقاطع فيديو على YouTube من الإزالة.