تكنولوجيا: شركة OPPO تكشف تفاصيل الجيل التالي من نظام كاميرا Hasselblad لسلسلة Find X7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة OPPO مؤتمرها السنوي للتصوير الفوتوغرافي اليوم، حيث تم الكشف عن بعض الأخبار المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بخطط التصوير القادمة.

سيظهر نظام كاميرا Hasselblad HyperTone من الجيل التالي لأول مرة في سلسلة هواتف Find X7، وقد تناولت شركة OPPO التفاصيل حول تطورها الجديد.

كما تم التأكيد بأن سلسلة Reno 11 القادمة من OPPO و OnePlus 12 ستحتوي على نفس نظام الصور الموجود في Find X7.

وتحدثت شركة OPPO عن جهودها في تطوير محرك الصور HyperTone الجديد كليًا والذي يستخدم التصوير الحسابي لمعالجة التشوه وعقبات التصوير الفوتوغرافي الشائعة الأخرى على الهاتف المحمول.

يوفر محرك HyperTone أيضًا تقليل التشويش بالذكاء الاصطناعي في مجال RAW ويوفر تصحيحًا فرديًا لسطوع البكسل باستخدام تقنية مصفوفة الفوتون.

تدعي شركة OPPO أن محرك التصوير الجديد الخاص بها يمكنه زيادة الوضوح بنسبة 30% مع تقليل ضوضاء الصور بنسبة 60%. وتتضمن معالجة الصور الجديدة التحكم في تعيين النغمات ودمج الصور مع الصور السلبية الرقمية.

ذكرت شركة OPPO أيضًا زيادة عينات الألوان، ومعالجة مشكلات مثل التفتح من خلال الذكاء الاصطناعي المدمج واللقطات الشخصية مع إحساس واضح بالمساحة.

سيتم الإعلان عن وحدة التقريب القادمة في سلسلة Find X7 باعتبارها أقوى عدسة تكبير في الصناعة وتعد بمزيد من التنوع في السيناريوهات منخفضة الإضاءة.

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