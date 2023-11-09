تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 3 يظهر على قاعدة بيانات Geekbench مع معالج Snapdragon 8 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد هاتف OnePlus Ace 3 القادم قيد الاختبار الآن، فقد ظهر الهاتف مؤخرًا على قاعدة بيانات Geekbench تحت رقم الطراز PJD110.

وعلى ما يبدو، فإن الهاتف الذكي سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 13.

يمكن أن يتم عرض الهاتف لأول مرة في الصين في الربع الأول من عام 2024 تقريبًا، ومن المتوقع أن يحتوي على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز بحجم 6.74 بوصة ودقة 1240 × 2772 بكسل مع سطوع يبلغ 2600 نتس في المتر المربع.

من المحتمل أن يُطلق على Ace 3 اسم 12R على المستوى العالمي. ومن المتوقع ايضًا توقع ان يكون هناك ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة تبلغ 12 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، مع نظام كاميرا مزدوج أو ثلاثي 50 ميجابكسل، و 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، و 2 ميجابكسل ماكرو.

وذكر المصدر Digital Chat Station ان الهاتف قد يأتي ببطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 واط.

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