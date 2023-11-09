تكنولوجيا: ‏ASUS تكشف عن أجهزة الحواسب المحمولة ExpertBook الجديدة في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ASUS عن أحدث سلسلة ExpertBook الخاصة بها، والتي تتميز بأجهزة الحواسب المحمولة ExpertBook B9 OLED و B56 OLED وB54، وجميعها مدعومة بمعالجات Intel Core من الجيل الثالث عشر.

وقد تم تصميم أجهزة الحواسب المحمولة هذه لتعزيز الإنتاجية وتوفير أداء قوي وأمان للمستخدمين المعاصرين.

يتميز جهاز ExpertBook B9 OLED بوزن خفيف بشكل ملحوظ، حيث يزن 990 جرامًا فقط، وذلك بفضل هيكله المتميز من سبائك المغنيسيوم والليثيوم.

يحتوي الجهاز على معالج Intel Core vPro من الجيل الثالث عشر، بالاضافة إلى تبريد مزدوج المروحة، مع ذاكرة عشوائية ثنائية القناة بسعة تصل إلى 64 جيجابايت، ومعالج رسومات Iris Xe Graphics Active.

سيأتي الجهاز ايضًا مع شاشة OLED بنسبة ابعاد 16:10 من Pantone لدقة الألوان، وسيتم توفير صوت Dolby Atmos ووظيفة عزل الضوضاء AI.

سيضم الجهاز بطارية بقوة 63 واط ومحول USB-C بقوة 65 واط للشحن السريع، لذا فهو مثالي للاستخدام أثناء التنقل.

ومن ناحية اخرى، يأتي جهاز ExpertBook B5602CVA بشاشة OLED بحجم 16 بوصة بدقة 4K مع دعم HDR.

يأتي الجهاز مدعوم بمعالج Intel Core i7 P-series vPro من الجيل الثالث عشر، ويوفر وحدة معالجة رسومات منفصلة اختيارية Intel Arc A350M، بالاضافة إلى 40 جيجابايت من الذاكرة العشوائية DDR5 ثنائية القناة القابلة للترقية بسرعة، واتصال Wi-Fi 6E.

تشمل ميزات الأمان دعم Intel vPro وTPM 2.0 وتسجيل الدخول ببصمة الإصبع وكاميرا IR HD ودرع كاميرا الويب.

يوفر ASUS ExpertBook B5402C و B5402F تنوعًا فائق الحمل. وهو يأتي في نوعين مختلفين، أحدهما مزود بهيكل صدفي بسيط والآخر مزود بشاشة تعمل باللمس وقلم مرآب.

كلا الخيارين خفيفين الوزن، مع عمر بطارية يصل إلى 12 ساعة. بإلإضافة إلى معالجات Intel Core i7 vPro P-series من الجيل الثالث عشر، ورسومات Iris Xe، وذاكرة عشوائية DDR5 السريعة القابلة للترقية بسعة تصل إلى 40 جيجابايت، واتصال Wi-Fi 6E، ودعم SSD مزدوج بسعة 2 تيرابايت مع RAID 0/1.

تحتوي ميزات الأمان على vPro و TPM 2.0 وتسجيل الدخول بالأشعة تحت الحمراء وبصمة الإصبع ودرع كاميرا الويب وعزل الضوضاء بتقنية الذكاء الاصطناعي وNumberPad.

توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه اتصالاً ممتازًا مع USB-C مزدوج مع Thunderbolt 4 وUSB4، وإخراج شاشة ثلاثية بدقة 4K، ودعم الشحن السريع، وRJ-45 Gigabit Ethernet بالحجم الكامل، وHDMI. وهي تلبي المعاييرالعسكرية الأمريكية MIL-STD 810H وتخضع لاختبارات ASUS الداخلية الصارمة.

سيكون كل من ExpertBook B9403 و B5602CVA، و B5402F، و B5402C متاحين من خلال ASUS Enterprise Channel Partners بدءًا من 7 نوفمبر 2023، مع اختلاف الأسعار بناءً على التكوينات.

يأتي ExpertBook B9403CVA بسعر 217990 روبية هندية.

يأتي ExpertBook B5602CVA بسعر 188990 روبية هندية.

يأتي ExpertBook B5402CVA مقابل 157490 روبية هندية.

يأتي ExpertBook B5402FVA بسعر 170490 روبية هندية.

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