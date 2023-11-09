شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صفحات يوتيوب تحصل على خلاصة For You تشبه تيك توك 20 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
ويمكن لمنشئي المحتوى تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها في قائمة التخصيص ضمن إعدادات القناة، وبدلاً من ذلك، يؤدي الضغط على "مزيد من الإعدادات" ضمن قسم "توصيات للمشاهدين" إلى ظهور المزيد من عناصر التحكم في القسم الجديد، وفقا لتقرير theverge.
ويمكن لمنشئي المحتوى بعد ذلك تحديد ما إذا كانوا يريدون فقط مقاطع فيديو قصيرة أو بث مباشر أو مقاطع فيديو كاملة ، أو كل هذه المقاطع أو مزيج من اثنين، وهناك أيضًا خيارات لتضمين كل المحتوى أو المواد الحديثة فقط.
وكانت الميزة قيد الاختبار لعدة أشهر، وتم نشر مقطع فيديو على قناة Creator Insider وقام بمعاينته قبل ستة أشهر، وقام موقع YouTube بتحديث صفحة ميزات الاختبار والتجارب الخاصة به في الثامن من أغسطس لمناقشة الاختبار.
وتقول الوثائق أن الميزة كانت إلزامية في البداية، ولكن عندما يتم طرحها للجميع، يمكن لمنشئي المحتوى بعد ذلك إلغاء الاشتراك.
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