شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صفحات يوتيوب تحصل على خلاصة For You تشبه تيك توك 20 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض موقع يوتيوب YouTube قسمًا جديدًا لقنوات منشئى المحتوى، وهو مخصص لمن يفتح الصفحة، وسيبدأ في الظهور في 20 نوفمبر، وفقًا لمنشور من حساب دعم YouTube ، والذي ينص على أن القسم سيوصي "بمزيج من المحتوى من قناتك للمشاهدين بناءً على سجل المشاهدة الخاص بهم".

ويمكن لمنشئي المحتوى تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها في قائمة التخصيص ضمن إعدادات القناة، وبدلاً من ذلك، يؤدي الضغط على "مزيد من الإعدادات" ضمن قسم "توصيات للمشاهدين" إلى ظهور المزيد من عناصر التحكم في القسم الجديد، وفقا لتقرير theverge.

ويمكن لمنشئي المحتوى بعد ذلك تحديد ما إذا كانوا يريدون فقط مقاطع فيديو قصيرة أو بث مباشر أو مقاطع فيديو كاملة ، أو كل هذه المقاطع أو مزيج من اثنين، وهناك أيضًا خيارات لتضمين كل المحتوى أو المواد الحديثة فقط.

وكانت الميزة قيد الاختبار لعدة أشهر، وتم نشر مقطع فيديو على قناة Creator Insider وقام بمعاينته قبل ستة أشهر، وقام موقع YouTube بتحديث صفحة ميزات الاختبار والتجارب الخاصة به في الثامن من أغسطس لمناقشة الاختبار.

وتقول الوثائق أن الميزة كانت إلزامية في البداية، ولكن عندما يتم طرحها للجميع، يمكن لمنشئي المحتوى بعد ذلك إلغاء الاشتراك.

وأدخل YouTube ميزات تشبه TikTok إلى نظامه الأساسي لسنوات حتى الآن، وغالبًا ما تكون صارخة جدًا، مثل ميزة Shorts بأكملها والإضافة (لاحقًا) لتحرير الفيديو العمودي ، لكن هذا يبدو وكأنه تعديل ذكي بشكل خاص لصيغة TikTok، كما إنها طريقة ممتعة لعرض مقاطع الفيديو التي قد تفوتك من بعض القنوات الأطول تشغيلًا والأكثر إنتاجًا تمامًا مثل وجود زر "عشوائي" لقناة واحدة فقط.