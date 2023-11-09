شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقتل رجل بواسطة روبوت فشل فى التمييز بينه وبين صندوق خضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن رجلاً سحقه روبوت حتى الموت في كوريا الجنوبية، ووفقا لتقرير نشرته وكالة يونهاب للأنباء، يبدو أن الآلة فشلت في التمييز بينه وبين صناديق المنتجات التي كانت تتعامل معها.

وكان الرجل، الذي تم تحديده على أنه عامل في شركة للروبوتات في الأربعينيات من عمره، يعمل في مركز توزيع للمنتجات الزراعية في مقاطعة جيونج سانج الجنوبية.

كان الروبوت الصناعي يرفع صناديق مليئة بالفلفل الحلو ويضعها على منصة نقالة، ويبدو أن الروبوت تعطل وتعرف على الرجل على أنه صندوق خضروات.

وفقًا للتقرير، فقد أربكته ذراع الروبوت بصندوق من الخضار حيث تمت برمجته للتعامل معه وأمسكته بالحزام الناقل.

ووفقاً للتقرير، دفعت الذراع الآلية الجزء العلوي من جسم الرجل إلى الأسفل باتجاه الحزام الناقل، مما أدى إلى سحق وجهه وصدره.

ويزعم التقرير أن الرجل كان يقوم بفحص مستشعر الروبوت قبل التشغيل التجريبي في مصنع فرز الفلفل.

وبحسب ما ورد تم استدعاؤه للتحقق من مشاكل مستشعر الروبوت التي تم ملاحظتها قبل يومين.

وذكر التقرير أنه تم نقله إلى المستشفى لكنه توفي في وقت لاحق.

وفي بيان له، دعا مسؤول من مجمع دونجوسونج الزراعي للتصدير، الذي يملك المصنع، إلى إنشاء نظام "دقيق وآمن"، حسبما ذكرت يونهاب.

وهذه هي الحالة الثانية من نوعها التي يتم الإبلاغ عنها في كوريا الجنوبية هذا العام، وفي مارس، تعرض رجل كوري جنوبي في الخمسينيات من عمره لإصابات خطيرة بعد أن حاصره روبوت أثناء عمله في مصنع لتصنيع قطع غيار السيارات.