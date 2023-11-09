شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون: ارتقاء الدول بمؤشرات الأمن السيبراني يعكس مكانتها العالمية الرائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن تَبَوّْء دول المجلس مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني خلال الفترة الماضية، يعكس مكانة دول المجلس الرائدة بين دول العالم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط اليوم، برئاسة معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية - المهندس سعيد المعولي.

الاهتمام بالأمن السيبراني ينعكس على الاقتصاد

وأشار معاليه إلى أن ما حققته اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول المجلس من إنجازات متميزة خلال هذا العام، يؤكد الحرص والاهتمام العالي بهذا المجال والإيمان بالفوائد الجمة التي ستعود على أمن واقتصاد دول مجلس التعاون من وراء التكامل بين الجهات المعنية بالأمن السيبراني، وذلك تحقيقًا لتطلعات قادة دول المجلس في وصول دول المجلس إلى مراتب أعلى وأكثر تطورًا وتقدمًا.

وأفاد أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات المهمة، التي ستكون ركيزة أساسية تدعم القائمين على مشاريع الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون، لتعزيز التكامل بينهم، مما سينعكس إيجابًا بإذن الله على شعوب دولها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات والمبادرات، المتعلقة بالتعاون بين دول المجلس في مجال الأمن السيبراني.