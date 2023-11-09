تكنولوجيا: سوني تقدم Sony A9 III بأسرع آداء لكاميرة بمستشعر إطار كامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني عن أحدث الكاميرات الإحترافية Sony Alpha A9 III المميزة بأسرع آداء في فئة الكاميرات المميزة بمستشعر إطار كامل وبدون مرآة داخلية.

إستغرقت سوني 4 سنوات لتطوير كاميرة Alpha A9 III الجديدة، وهي أول كاميرة إطار كامل تأتي بمستشعر بتقنية التكديس والذي يدعم تصوير بسرعات تصل إلى معدل 120 إطار لكل ثانية دون تعتيم، مع سرعة غالق تصل إلى 1/80000 من الثانية، إلا أن المستشعر يتميز بدقة 24.6 ميجا بيكسل.

ويدعم المستشعر إلتقاط صور بتنسيق RAW بدقة كاملة ودون تعتيم بعمق 14بت، وعند معدل 120 إطار في الثانية، مع دعم حتى 180 لقطة.

كما تأتي كاميرة Alpha A9 III بمعالج Bionz XR، وأيضاً الكشف عن البعد البؤري للتركيز البؤري التلقائي بأعلى كثافة، وتؤكد سوني على أن الكاميرة تأتي بتقنية الذكاء الإصطناعي لدعم التركيز التلقائي السريع وإدراك موضوع التصوير في الوقت الفعلي بأعلى دقة.

ويدعم مصراع الكاميرة الوصول إلى سرعات 1/80000 جزء من الثانية أو 1/16000 عند التصوير المستمر، وهو مستوى أفضل عشر مرات من الكاميرات المنافسة الأخرى.

أيضاً تدعم الكاميرة مزامنة الفلاشات المتوافقة مع أقصى سرعة للغالق كبديل لإقتصار الفلاشات على السرعات الأقل للمصراع الإلكتروني التي تكون غالباً من 1/250 إلى 1/500 من الثانية، كما سيتاح للمستخدم ضبط سرعة الغالق بأعلى دقة لمنع الوميض في الفيديو.

كما تقدم سوني كاميرة Alpha A9 III بميزة التصوير المتتابع المسبق عند 1 ثانية قبل بدء التصوير الفعلي والضغط على زر الغالق.

وتدعم الكاميرة للمرة الأولى في إصدارات سوني تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120بيكسل بدون أي إقتصاص، ودون تشويه للغالق، أو بدقة 4K عند 60 بيكسل مع إضافة في نماذج 6K.

كما تدعم الكاميرة تسجيل 10بت مع S-Log3 في كافة أوضاع تسجيل الفيديو، مع إبراز للون بشرة الإنسان في الصور والموضوعات.

أيضاً تدعم الكاميرة أبراز التثبيت داخل جسم الكاميرة حتى 8 توقفات لخفض الإهتزازات، ويدعم viewfinder الإلكتروني حتى 9.44 مليون نقطة، مع معالجة إمالة الشاشة الخلفية مقابل الوجه.

كما تقدم سوني الكاميرة بميزة دعم بطاقة CFexpress Type A، ويتراوح نطاق ISO بين 250-25600 ويدعم التوسيع إلى 125-51200، لذا ستدعم الكاميرة أعلى جودة في التصوير مع حساسية أعلى للإضاءة المنخفضة، ومن المقرر أن تتوفر Alpha A9 III الآن للطلب المسبق بسعر 6000 دولار.

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