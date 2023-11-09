شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تمنح "تايلور سويفت" لقب فنانة العام على Apple Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل أن المغنية العالمية تايلور سويفت هي فنانة العام لعام 2023 على آبل ميوزيك، وذلك بعد أن وصلت 65 اغنية لها إلي قائمة أفضل 100 أغنية على مستوى العالم يوميًا في Apple Music، أكثر من أي فنان آخر، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 وفقا لبيان صحفي.

قالت سويفت: "يشرفني جدًا أن أكون فنان العام في آبل ميوزيك". "شكرًا لكل واحد منكم لجعل هذا العام أكثر الأعوام روعةً وبهجةً واحتفالًا على الإطلاق".

بصفتها فنانة العام في آبل ميوزيك، ستحصل سويفت أيضًا على جائزة مادية، حيث تتميز كل جائزة من جوائز آبل ميوزيك برقاقة سيليكون مخصصة من آبل معلقة بين لوح زجاجي مصقول وهيكل مصنوع من الألومنيوم المؤكسد.

تسلط آبل ميوزيك الضوء على التطبيق على الموسيقى واللحظات التي حددت حقبة Eras لتايلور سويفت - وهو حدث اجتاح الثقافة لدرجة أنه حول الأغاني من ماضيها إلى بعض من أكبر الأغانى هذا العام.

يمكن للمستمعين الاستماع إلى مجموعة من البرامج الإذاعية التي تحتفل بقصص الألبومات التي استمرت لعقدين من الزمن لسويفت، بالإضافة إلى المقابلات ومجموعات الألبومات وقوائم التشغيل التي تعرض رحلة المغني وكاتب الأغاني الرائدة.

أصبحت أغنية Cruel Summer، من ألبوم Lover لعام 2019 لسويفت، واحدة من أكبر أغاني الصيف على آبل ميوزيك في جميع أنحاء العالم.

عادت الأغنية إلى قائمة أفضل 100 أغنية يومية على مستوى العالم في أبريل لأول مرة منذ أربع سنوات وبقيت هناك منذ ذلك الحين.

لا يزال Swift's Midnights يمثل أكبر ألبوم على الإطلاق لفنانة في تاريخ آبل ميوزيك من خلال عمليات البث في اليوم الأول والأسبوع الأول في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، تعد سويفت الفنانة رقم واحد الأكثر استماعًا في تاريخ آبل ميوزيك، وهي أيضًا الفنانة التي لديها أكبر عدد من الأغاني التي وصلت إلى قائمة أفضل 100 أغنية يومية على مستوى العالم في آبل ميوزيك.