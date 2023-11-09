تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن هاتف Redmi 13C بسعر يبدأ من 114 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب عن هاتف Redmi 13C منخفض التكلفة، الذي يأتي بتصميم يحاكي Poco C65 مع بعض التغييرات وسعر يبدأ من 114 يورو.

يتميز هاتف Redmi 13C بشاشة LCD بحجم 6.74 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية الذي يضم مستشعر سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G99 المميزة بدقة تصنيع 9 نانومتر، على أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم هاتف Redmi 13C إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل ويدعم عمق التصوير.

وينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن بقدرة 18W، ومن المقرر أن توفر شاومي الهاتف بألوان الأخضر والأسود، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 114 يورو.

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