تكنولوجيا: وان بلس تكشف عن بعض مواصفات OnePlus 12 في صور تشويقية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث الإعلانات التشويقية بعض من تفاصيل مواصفات هاتف OnePlus 12 قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

شاركت وان بلس عدد من الإعلانات التشويقية على منصة OnePlus مؤخراً، والتي تسلط الضوء على آداء الكاميرة وشاشة الهاتف.

وتؤكد الإعلانات التشويقية على أن هاتف OnePlus 12 يضم مستشعر سوني الجديد Sony LYT-808، والذي طور بالتعاون مع شركة وان بلس.

كما أكدت الإعلانات التشويقية على أن كاميرة تأتي بأفضل مستوى في الآداء، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة في هاتف OnePlus 12 مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2.0 مع عدسات telephoto.

أيضاً يدعم إعدادات الكاميرة رقاقة معالج مخصصة لتحسين آداء الكاميرة، مع تحسين آداء كاميرة telephoto بشكل خاص التي تتضمن عدسات “periscope” وتأتي بتكبير بصري أكثر من 3 مرات.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة في هاتف OnePlus 12 تقنية علامة Hasselblad التجارية، والتي تعزز تصوير HDR، والتقنيات الخاصة بنمط portrait ومعالجة الصور.

يذكر أن وان بلس تقدم شاشة الإصدار القادم بتقنية 2K ProXDR المطورة من شركة BOE، ومن المتوقع أن تكشف شركة وان بلس عن تفاصيل أكثر حول آداء الشاشة في الحدث الرسمي المرتقب للإعلان عن الهاتف.

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