تكنولوجيا: هاتف Infinix Smart 8 ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix اليوم عن أحدث إصدارات الشركة Infinix Smart 8، الذي ينطلق بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف Smart 8 بشاشة IPS LCD بجودة عرض HD+، بمعدل تحديث 90Hz، كما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب في الشاشة والتي تدعم نظام يحاكي “Dynamic Island” لتحديث الحالة والكشف عن نسبة شحن البطارية.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Unisoc T606، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Infinix Smart 8 بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر VGA لعمق التصوير، كما تتضمن الإعدادات فلاش LED.

أيضاً تقدم Infinix الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة XOS 13، ويدعم Smart 8 بطارية بقدرة 5000 mAh، وقدرة شحن 10W.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بعدد 4 من الإختيارات في الألوان تشمل الأخضر، الأسود، والأبيض إلى جانب اللون الذهبي، وينطلق Infinix Smart 8 بسعر 105 دولار.

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