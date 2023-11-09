آبل تُطلق التحديث iOS 17.1.1 لإصلاح بعض المشكلات في الآيفون

أطلقت آبل التحديث الجديد iOS 17.1.1 لأجهزة الآيفون بعد أسبوعين تقريبا من طرح التحديث iOS 17.1. ولعل السبب يرجع إلى وجود عدد من المشكلات التي ظهرت لدى بعض مستخدميها، ونظام التشغيل iOS 17.1.1 يعمل على إصلاح خطأين يؤثران على عدد قليل من مستخدمي آبل. ويعالج التحديث الجديد مشكلة الشحن اللاسلكي في سيارات BMW بالإضافة إلى الخلل الذي يظهر في الويدجيت الخاصة بتطبيق الطقس.

نظام التشغيل الجديد iOS 17.1.1

يوفر تحديث iOS 17.1.1 إصلاح عدد من الأخطاء في جهاز الآيفون الخاص بك بما في ذلك:

في حالات قليلة، قد تصبح ميزة Apple Pay وميزات NFC الأخرى غير متوفرة على طرز iPhone 15 بعد الشحن اللاسلكي في بعض السيارات الحديثة مثل BMW.

قد لا تعرض أداة الويدجت الخاصة بتطبيق الطقس معلومات حول الثلج بشكل صحيح في شاشة القفل.

وكما ترى فإن هذا التحديث لا يقدم العديد من الميزات أو يعالج أخطاء كثيرة، ولكنه يستهدف الشحن اللاسلكي في بعض السيارات ومشكلة تطبيق الطقس على شاشة القفل، حاليا، تقوم آبل بإحتبار التحديثين iOS 17.2 وiPadOS 17.2 ومن المتوقع كشف النقاب عنهما خلال شهر ديسمبر القادم وسوف يجلبان عدد من الميزات الجديدة مع إصلاح بعض المشاكل التي لا تزال تظهر في الآيفون من آن لآخر.

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أخيرا، إذا كنت بحاجة إلى هذا التحديث على جهاز الآيفون الخاص بك، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى الإعدادات ثم عام وبعدها اضغط على تحديث البرنامج وسوف تجد iOS 17.1.1 متاح أمامك، الخطوة التالية ستكون عبر الضغط على زر تنزيل وتثبيت وخلال وقت قصير سوف يتم تحميل التحديث على هاتفك الذكي مجانا.