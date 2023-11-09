شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يضيف ميزة لحماية عنوان IP فى المكالمات للحفاظ على الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف تطبيق واتساب ميزة جديدة تسمى "حماية عنوان IP فى المكالمات" والتى تم تصميمها لتعزيز خصوصية المستخدم عند إجراء واستقبال المكالمات على خدمة المراسلة، وفقًا لموقع gadgets360.

سينقل واتساب مكالماتك عبر خوادم الشركة بدلًا من الاتصال المباشر بالطرف الآخر والكشف عن عنوان IP الخاص بك، وتقول منصة المراسلة أن الإعداد الجديد اختيارى وموجه للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.

يشرح مهندسو Meta الميزة الجديدة فى منشور على المدونة الهندسية للشركة، مشيرين إلى أن إعداد "حماية عنوان IP فى المكالمات" الجديد يغير كيفية اتصال المكالمات بين مستخدمين على واتساب، مثل معظم التطبيقات التى توفر ميزات الاتصال، يوفر تطبيق واتساب اتصالًا من نظير إلى نظير، وهذا يعنى أنه يمكن لكلا الطرفين فى المكالمة رؤية عناوين IP الخاصة بكل منهما.

على الرغم من أن إظهار عناوين IP الخاصة بالمشاركين فى المكالمة مطلوب حتى تعمل مكالمات نظير إلى نظير بشكل صحيح، فإن هذه العناوين تكون فريدة لكل مستخدم ويمكن أن تكشف تفاصيل الموقع التقريبى عنك، إلى جانب تفاصيل أخرى، مثل مزود خدمة الإنترنت الخاص بك، هذه التفاصيل التى قد لا يرغب بعض المستخدمين فى مشاركتها مع متصلين غير معروفين على النظام الأساسي.