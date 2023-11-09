تكنولوجيا: هاتف Realme GT Neo 6 يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Realme في العمل على تطوير إصدارها الجديد من سلسلة Realme GT، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف Realme GT Neo 6 يأتي خلال الفترة القادمة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 وسعر 275 دولار.

تقدم Realme قريباً إصدار جديد في سلسلة هواتف GT، والذي يشار إلى أنه يأتي بتصميم مميز بإطار من الألومنيوم، كما يضم رقاقة Snapdragon 8 Gen 2، على أن يتوفر في السوق الصيني بأقل مستوى تسعير لهاتف يضم هذه الرقاقة من كوالكوم.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف GT Neo 6 يأتي بتصميم يحاكي إلى حد كبير هاتف GT5 الذي يتميز أيضاً برقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

ولقد توفر هاتف Realme GT5 في السوق الصيني بتقنية الشحن السريع بقدرة 150W، وسعر 410 دولار تقريباً، كما انطلق هذا الإصدار للأسواق العالمية في بداية هذا العام بعلامة Realme GT3 التجارية، بينما انطلق هاتف GT Neo 3 في الربع الأول من 2022.

وتشير التوقعات إلى أن شركة Realme تخطط لإطلاق هاتف GT Neo 6 للأسواق العام المقبل، بينما تقدم قريباً في الأسواق هاتف Realme GT5 Pro الذي يجذب الكثير من الأضواء مؤخراً في ترقب للإعلان الرسمي.

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