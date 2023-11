Call of Duty Modern Warfare III قادمة 10 نوفمبر مع تقنية DLSS

Call of Duty Modern Warfare III ستصدر في العاشر من نوفمبر بشكل رسمي بدعم تقنية DLSS، تقنية DLSS او تقنية التعلم العميق في الألعاب هي واحدة من أقوى التقنيات التي تقدمها Nvidia في عالم الألعاب، والتي حسنت كثير من الألعاب بشكل كبير، العاب مثل Alan Wake 2 وCyberpunk 2077: Phantom Liberty وDibalo IV وCounter-Strike 2 وOverwatch 2 بالإضافة الى دعم Nvidia Reflex، وقد توسعت الدائرة بشكل أكبر لتشمل العاب مثل Remnant II: The Awakened King وLike a Dragon Gaiden: The man who erased his name، فما التفاصيل؟

Call of Duty Modern Warfare III والعاب اخرى بدعم DLSS

تقنية DLSS من التقنيات الكبيرة جدًا في عالم تقنيات الألعاب تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم تجربة افضل بكثير في عالم الألعاب، حيث تعمل على زيادة معدل الإطارات مع الحفاظ على مستوى أداء مميز، وقد وصلت هذه الميزة الى عديد من الألعاب منهم Call of Duty Modern Warfare III التي ستصدر يوم 10 نوفمبر، والعاب أخرى جديدة.

العاب جديدة ستدعم DLSS

لعبة Call of Duty Modern Warfare III تصدر في 10 نوفمبر بدعم DLSS 3 وNvidia Reflex مما يساعد في تحسين الأداء 1.8 مرة على كروت RTX 40 ودقة 4K

لعبة Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ستصدر بدعم DLSS 2 مما يساعد في زيادة الأداء على 4K بمعدل 2.2 مرة

تحديث Remnant II الذي يحمل عنوان The Awakened King يصدر 14 نوفمبر بدعم DLSS 2 وDLSS 3 وReflex